باحثون وأكاديميون: صون التراث يتطلب عملاً منهجياً

أكد باحثون وأكاديميون أن رعاية المشروعات التراثية تُعد ركائز أساسية لحفظ وتوثيق التراث الإماراتي، مشيرين إلى أن استدامة هذه المشروعات تسهم في نقل الموروث الثقافي للأجيال القادمة، وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الهوية الوطنية.

جاء ذلك خلال جلسة ثقافية بعنوان «رعاية المشروعات التراثية دعامة لتوثيق التراث الإماراتي»، نظمها معهد الشارقة للتراث ضمن فعاليات الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، بحضور الباحث في التراث الإماراتي، الدكتور راشد المزروعي، والباحث والأكاديمي الدكتور حمد بن صراي، وأدارها محمد نور الدين.

وأكد الدكتور راشد المزروعي أن المشروعات التراثية تمثل عملاً مستمراً ومتجدداً، لا ينفصل عن مسيرة التطور الثقافي في الدولة، مشيراً إلى الحاجة الدائمة لمشروعات في مختلف نواحي التراث الشعبي، سواء المادي أو المعنوي، وأضاف أن الإصدارات والندوات والدراسات الشعبية تُعد نتاجاً طبيعياً لهذه المشروعات، كاشفاً أن مشروعه الحالي يركّز على توثيق أعمال الشعراء الذين لم تصدر لهم مؤلفات شاملة، وقد أنجز حتى الآن أربع موسوعات يضم كل منها 16 شاعراً.

من جهته شدد الدكتور حمد بن صراي على أن نجاح المشروعات التراثية يعتمد على الوعي الحقيقي بأهمية صون الموروث، مؤكداً ضرورة تصميم المبادرات ضمن منظومة تنموية تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي وتنسجم مع هوية المجتمع وقيمه، وأوضح أن البحث العلمي الموثق هو أساس جدوى التجارب الفردية في التراث، مشيراً إلى دراساته الميدانية التي وثّقت التاريخ الشفهي والموروث الشعبي في أنحاء الإمارات ودول المنطقة.

وقال بن صراي إن التراث حياة متجددة تقرب الأجيال من آبائهم وأجدادهم، وتعمّق انتماءهم للوطن وهويتهم الثقافية، مؤكداً أن هذه الجهود تمثل أمانة في أعناق الباحثين والمؤسسات المتخصصة.