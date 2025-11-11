جمهور المعرض شريك بكشف «جريمة في المجلس»

استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب تجربة مسرحية محلية فريدة بعنوان «جريمة في المجلس»، جمعت بين التشويق البوليسي والدراما الاجتماعية، في عرض تفاعلي حوّل فيه الجمهور من مجرد مشاهدين إلى مشاركين في التحقيق وكشف خيوط الجريمة.

استوحى العمل أجواءه من المجلس الإماراتي، بوصفه فضاء للحوار والشك والتساؤل، وجاء النص من تأليف بهوميكا غاغادا، وإخراج تارون شيام، فيما تولّت حور البكّاش ترجمته إلى اللغة العربية وفاطمة الجرمن مراجعته التحريرية، وأدى الأدوار نخبة من ممثلي فرقة «ستريت ستوديو».

شارك في التمثيل حبيبة عبدالمحسن، ومريم البنا، ويزن الكاظمي، وحور المعمزي، وليال المختار، وأكشاي كومار، وليوبولد ليسيغ، وعمر مطر، وشادي واصف، ونجحوا في إيجاد تفاعل حيّ مع الجمهور الذي عاش أجواء الحدث لحظة بلحظة.