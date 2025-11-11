روائيون: الإبداع يظل وفياً للأصول الثقافية

شهدت فعاليات معرض الشارقة للكتاب جلسة حوارية بعنوان «الأدب والهويات الاجتماعية»، جمعت نخبة من الروائيين والباحثين من مختلف الثقافات، وأكدوا أن الأدب سيظل وفياً للأصول الثقافية ومعبّراً عن خصوصيات الشعوب وذاكرتها الجمعية، رغم التحولات الرقمية والعولمة.

شارك في الجلسة الدكتور اللبناني مأمون حسن طربية، والكاتبة الباكستانية ميرا سيثي، والروائي النيبالي سامرات أوبادهياي، والروائي السوري سومر شحادة، وأدارتها ترنم أحمد، حيث تناول المشاركون العلاقة بين الإبداع والهوية، ودور الأدب في حفظ الذاكرة وصياغة الوعي الإنساني المعاصر.

وأوضح الدكتور طربية أن الأدب يشكل واجهة فكرية واجتماعية تعكس عادات الشعوب وتقاليدها وطقوسها، مسلطاً الضوء على دوره في صياغة وعي المجتمع، حتى في ظل النظريات التي ترى تراجُع مفهوم الهوية أمام التحولات العالمية، ومن جانبها أكدت ميرا سيثي أهمية حرية الكاتب وانطلاقه من مشاعره وتجربته الشخصية، فيما شدد أوبادهياي على أن الأدب الإنساني يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية ويمنحه بعده العالمي.

أما الروائي السوري سومر شحادة فتحدث عن تجربته في الكتابة المستلهمة من الحرب والنزوح، مشيراً إلى أن رواياته توثق التحولات الاجتماعية والإنسانية، وتكشف الحقائق بصدق ومسؤولية، مؤكداً أن الهوية تبقى جوهر التجربة الإنسانية حتى في أقسى الظروف.