بدور القاسمي تشهد إطلاق كتاب «الشارقة: عاصمة الثقافة»

شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، الإطلاق الرسمي لكتاب «الشارقة: عاصمة الثقافة» بالتعاون مع دار النشر العالمية الفاخرة «أسولين»، المعروفة برؤيتها الفنية وانتشارها الدولي. ويمثل هذا الإصدار الفريد إنجازاً مهماً في إبراز المكانة الثقافية والحضارية للشارقة على الساحة العالمية.

ويأتي هذا الإصدار باعتباره التعاون الثاني بين «شروق» ودار «أسولين»، بعد النجاح الكبير الذي حققه كتاب «مليحة: كنوز قديمة من دولة الإمارات» الذي أُطلق في عام 2024، والذي وثق تاريخ منطقة مليحة الممتد لأكثر من 210 آلاف عام، مسلطاً الضوء على إرثها الأثري والثقافي الغني، ويجسّد العملان معاً رؤية «شروق» في توثيق هوية الإمارة وإرثها الحضاري من خلال الفن والتاريخ والسرد الإبداعي.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن المسيرة الثقافية للشارقة تمثل حواراً حيّاً بين الماضي والمستقبل، حيث يتحول العلم إلى نور، والإبداع إلى لغة، والثقافة إلى جسر يصل القلوب والعقول في مختلف أنحاء العالم. وأشارت إلى أن كل مبادرة تنبثق من الشارقة، بما في ذلك هذا التعاون مع دار «أسولين»، تجسد إيمان الإمارة بأن التقدم يزدهر عندما تسير الهوية والابتكار معاً، وحين يلتقي الفن والعقل ليضيئا الطريق نحو عالم أكثر إلهاماً وترابطاً.

وقال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أحمد عبيد القصير: «يجسد هذا الكتاب رؤية الشارقة للثقافة والتراث والمعرفة كأسس للتطور والتقدم. كما يعكس المسيرة التنموية للإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة»، مسلطاً الضوء على دور «شروق» بقيادة الشيخة بدور القاسمي في ترجمة هذه الرؤية إلى وجهات رائدة تجسد الأصالة والابتكار.

وقال الشريك المؤسس لدار «أسولين» للنشر، بروسبر أسولين: «كان العمل على كتاب الشارقة: عاصمة الثقافة شرفاً كبيراً لنا، فالشارقة مدينة تحتفي بتراثها العريق وفنونها وثقافتها، وتجمع في الوقت نفسه بين الأصالة والتجارب المعاصرة التي تعكس روحها الحيوية والمتجددة».

وشكّل إطلاق الكتاب، وسط جمال التصميم المعماري لـ«بيت الحكمة»، تجربة تفاعلية عبر الفصول السبعة التي يتضمنها الكتاب، وهي: العمارة، والفن، والتعليم، والبيئة، والأدب، والمتاحف، والحرف اليدوية.