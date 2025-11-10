القرية العالمية تحتفي بعيد الاتحاد الـ54

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن استعدادها للاحتفاء بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبهجة الممتدة من 27 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2025، تحت شعار "متحدين". وتكرم هذه الاحتفالات روح الاتحاد وروابطه الثقافية المتينة، حيث تتحول القرية العالمية إلى لوحة نابضة بالألوان والإبداع، تنبض بالعروض والتجارب المميزة التي تعبر عن فخر الإمارات بهويتها الوطنية وتنوعها الثقافي.

وستنبض أرجاء القرية العالمية بزينة احتفالية مستوحاة من ألوان علم الإمارات، لتغمر البوابات والمعالم والشوارع بأجواء حيوية، كما تبرز في أرجاء الوجهة عشرة مجسمات فنية مستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل، لتشكل نقاط تصوير مميزة للعائلات والأصدقاء.

كما ستزدان سماء القرية العالمية من 1 حتى 3 ديسمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعروض ألعاب نارية خلابة ترسم ألوان علم الإمارات في الأفق. إلى جانب عروض طائرات الدرون المستوحاة من هوية الدولة في 1 و2 ديسمبر، والتي ستضيف لمسةً عصرية مبهرة على أجواء الاحتفال.

ويستضيف المسرح الرئيسي أوبريت مسرحي راقص بعنوان "من الصحراء إلى الفضاء"، يعرض مرتين يومياً من 1 إلى 3 ديسمبر، ويحتفي بعيد الاتحاد الـ54 من خلال عرض فني مؤثر يجمع بين الأداء التعبيري واللوحات البصرية، ليجسد ما يعنيه الاتحاد لأبناء هذا المجتمع المتنوع والمتلاحم. كما تقام عروض اليولة والحربية في أنحاء الوجهة وعلى المسرح الرئيسي لتمنح الضيوف تجربة غنية بالأصالة والتراث. كما سيُحيي الفنان الخليجي خالد محمد حفلاً غنائياً على المسرح الرئيسي في 1 ديسمبر عند الساعة التاسعة مساءً، ليضفي مزيداً من البهجة على الأجواء الوطنية.

هذا وسيكون ضيوف القرية العالمية خلال هذه الاحتفالات الوطنية، على موعدٍ مع تجارب تسوق مميزة، تشمل مجموعة واسعة من المنتجات الإماراتية الخاصة بعيد الاتحاد في جناح الإمارات وجناح 971 من المجتمع وجناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والتي تُسلط الضوء على إبداعات الأسر الإماراتية المنتجة. كما تقدم القرية التراثية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث خيارات تسوق فريدة تتيح استكشاف الحرف اليدوية الإماراتية الأصيلة.

وستنتظر عشّاق النكهات الفريدة تجارب استثنائية لاستكشاف عالمٍ متنوع من ألذ المأكولات في أرجاء الوجهة، بما في ذلك الأطباق الإماراتية التقليدية مثل اللقيمات وخبز الرقاق وغيرها من المأكولات التقليدية التي تحتفي بتراث الإمارات الغني في فنون الطهي. وتواصل القرية العالمية، من خلال احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ54، تجسيد روح الوحدة والانتماء الوطني، ترسيخاً لمكانتها وجهةً تجمع الثقافات وتحتفي بقيم الإمارات وإنجازاتها، مقدمةً لضيوفها تجربة استثنائية في "عالم أكثر روعة".