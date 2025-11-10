بدور القاسمي تستعرض إنجازات «الشارقة للكتاب» في 2025 وخططها لـ 2026

ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الهيئة في مقرها بالشارقة، بمشاركة أعضاء المجلس وعدد من كبار التنفيذيين، لمناقشة أبرز منجزات الهيئة خلال عام 2025، واستعراض خطتها الاستراتيجية للعام المقبل 2026.

وحضر الاجتماع كل من الرئيس التنفيذي للهيئة، أحمد بن ركاض العامري، ورئيس مجلس إدارة إلسيفير، يونغسوك تشي، ورئيس مجلس إدارة شركة إنغرام للمحتوى، جون إنغرام، ونائب رئيس مجلس أمناء بن أميركا، ماركوس دول، (عبر الاتصال المرئي)، والرئيس التنفيذي في الهند وجنوب شرق آسيا عضو اللجنة التنفيذية العالمية في «بنغوين راندوم هاوس»، غوراف شريناغيش.

وأشادت بدور القاسمي، في كلمتها الافتتاحية، بجهود أعضاء المجلس وفريق العمل في مواصلة تعزيز مكانة الشارقة العالمية كمركز رائد للمعرفة والثقافة والإبداع، مؤكدة أن العام الجاري شكّل محطة مفصلية في مسيرة الهيئة وصناعة النشر العربي.

وقالت بدور القاسمي إن «الشارقة تؤكد مجدداً ريادتها في بناء جسور التواصل الثقافي العالمي، سواء من اتفاقية الشراكة التاريخية مع «اليونسكو» لتحويل أرشيفها العالمي إلى صيغة رقمية تحفظ ملايين الصفحات من ذاكرة الإنسانية، إلى شراكاتنا الأكاديمية والثقافية مع كبرى الجامعات في البرتغال وإيطاليا».

وأضافت بدور القاسمي: «تحوّل مؤتمر الناشرين الدولي في الشارقة إلى إحدى أهم المنصات العالمية لتبادل الحقوق والتعاون المهني، فيما تواصل مبادرات مثل (مسار الابتكار)، التابع لصندوق الشارقة لاستدامة النشر (انشر) رسم ملامح مستقبل النشر الرقمي، هذه الإنجازات تعكس التزامنا الجماعي بتمكين المعرفة، وتعزيز الحضور العربي، وترسيخ دور الشارقة كمحرك للابتكار والتبادل الثقافي في العالم».

واختتمت بدور القاسمي الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق مستهدفات الخطة الجديدة، قائلة: «طموحنا في العام 2026 هو ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عالمية لصناعة النشر، وقيادة الابتكار الثقافي والتقني في المنطقة والعالم».