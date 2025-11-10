الصاوي والجسمي وعابدين يكشفون كواليس تنقلهم من التمثيل إلى التأليف

اصطحب ثلاثة من نجوم الفن العربي، خالد الصاوي وأحمد الجسمي وظافر عابدين، جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 في رحلة فنية وثقافية، خلال جلسة حملت عنوان «من التمثيل إلى التأليف»، تحدثوا خلالها عن مسار الفنان حين ينتقل من الأداء أمام الكاميرا إلى صناعة الحكاية نفسها.

وفي مستهل الجلسة شارك الممثل المصري خالد الصاوي رؤيته للكتابة بوصفها امتداداً طبيعياً لتجربته الفنية والإنسانية، قائلاً: «كتبت الشعر بالفصحى والعامية، وكتبت للمسرح والرواية، وألفت الأغاني.. أنا صاحب تجارب متعددة، والكتابة امتداد لي، هي وسيلتي الكبرى للحرية والاكتشاف، أنا لا أكتفي بخالد واحد، أريد أن أعيش في شخصيات متعددة، أختبر أفكاراً ومشاعر مختلفة، فالكتابة تمنحني هذا الاتساع».

ويرى الصاوي أن الكاتب الحقيقي هو من يكتب عن نفسه بصدق، لكنه في الوقت ذاته يُبقي القارئ حاضراً في ذهنه.

من جانبه استعاد الفنان الإماراتي، أحمد الجسمي، رحلته الطويلة في عالم الفن بوعيٍ عميق يوازن بين التمثيل والكتابة والإنتاج، وأن تحوله من ممثلٍ إلى كاتب ليس مجرد انتقالٍ في الأدوار، بل هو امتدادٌ طبيعي لحاجة الفنان إلى التعبير الكامل عن رؤيته، قائلاً: «الكاتب يكتب، والممثل يحاول أن يفسّر الحكاية بصدقٍ للمشاهدين، ويشعر الممثل أحياناً بنقص في الشخصيات التي يؤديها، وهذا يدفعه لتعويض هذا النقص بالكتابة».

ويؤمن الجسمي بأن الكتابة ليست بديلاً عن التمثيل، بل حوار داخلي بين المبدعين في داخل الفنان الواحد، ومن موقعه كمنتجٍ شارك الجسمي مع الجمهور طريقته في الموازنة بين احترامه للكاتب وبين حرصه على أن يكون العمل قريباً من رؤيته الفنية الخاصة قائلاً: «كمنتج أتابع مع الكاتب كل التفاصيل، ولا أوافق على كل تعديل يقترحه الكاتب، لكنني أناقشه؛ فإما أن يقنعني أو أقنعه».

وشارك النجم التونسي ظافر العابدين فصولاً من رحلته الإبداعية بين التمثيل والكتابة والإخراج، كاشفاً عن فلسفة خاصة ترى في الحكاية أكثر من مجرد سردٍ للأحداث، بل وسيلة لاكتشاف الذات والآخر، قائلاً: «دائماً عندي شغف أن أحكي، أن أقول الحكاية بوجهة نظري أنا، فالحكاية يمكن أن تُروى بطرق مختلفة بحسب من يرويها».

وأكد ظافر على أن الكتابة لم تغيّر فقط أدواته الفنية، بل غيّرت نظرته للحياة ذاتها، قائلاً: «الكتابة سمحت لي أن أطور نفسي كإنسان، علمتني أن أكون أكثر إنسانية.. والتمثيل كذلك، فقد ساعدني على اكتشاف نفسي، وقبل التمثيل كنت خجولاً جداً، وربما لو لم أدخل المجال لما تخلصت من هذا الخجل».