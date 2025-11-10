الشارقة وأثينا: التبادل الثقافي يعزز التواصل بين المجتمعات والشعوب

استضافت فعاليات الدورة الـ44 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» جلسة حوارية بعنوان «اليونسكو ومبادرة العاصمة العالمية للكتاب»، بمشاركة مديرة مشروع «الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019»، والمديرة التنفيذية لبيت الحكمة، مروة العقروبي، والعضو المؤسس لشبكة اليونسكو لعواصم الكتب العالمية ولنادي القلم الدولي، فرع اليونان، آنا روتسي، وأدارتها مديرة «مؤسسة كلمات»، آمنة المازمي.

وناقشت الجلسة إسهام التبادل الثقافي في تعزيز التواصل بين المجتمعات والشعوب.

وتحدثت العقروبي عن الرحلة التي سبقت منح (اليونسكو) الإمارة لقب «العاصمة العالمية للكتاب» في عام 2019، وقالت: «بدأت الشارقة رحلتها الثقافية قبل أكثر من 100 عام، وجاء حصولها على اللقب تكريماً لجهودها في تعزيز مسيرة المعرفة والابتكار، إذ تعود أولى مبادرات الإمارة في إنشاء المكتبات إلى عام 1925، مع تأسيس مكتبة الشارقة العامة»، وناقشت آنا روتسي كيف أسهم لقب «العاصمة العالمية للكتاب» في إنعاش أثينا خلال مرحلة حافلة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية.