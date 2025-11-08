جلسة حوارية تناقش «انعطاف الشعر العربي»

احتضن معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 جلسة حوارية بعنوان «على حافة الوزن.. محطات الانعطاف الكبرى في مسار الشعر العربي»، ناقش خلالها باحثون ونقاد تحولات القصيدة العربية.

شارك في الجلسة الباحث والكاتب عبدالهادي صالح الشهري، وأدارها الباحث عبدالعزيز الجهمي، بحضور نخبة من الشعراء والمهتمين بالشأن الأدبي، حيث أجمع المتحدثون على أن الشعر العربي ظلّ مرآة للتحولات الفكرية والجمالية في المجتمع العربي.

وأوضح الشهري أن مسيرة الشعر العربي مرت بمحطات انعطاف أساسية، بدأت من العصر الجاهلي قبل أن يؤسس الخليل بن أحمد الفراهيدي علم العَروض ويضع بحور الشعر. وأشار إلى أن محاولات التجديد ظهرت مبكراً مع شعراء مثل أبي العتاهية.

كما تناول الشهري حركة النهضة الشعرية في القرنين الـ19 والـ20.