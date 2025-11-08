أطفال ينحتون حكاياتهم بالخشب

عاش أطفال مشاركون في معرض الشارقة للكتاب تجربة فنية مميزة خلال ورشة عمل حملت عنوان «سرد الحكايا بالخشب»، حيث تحول الخشب بين أيديهم إلى لغة جديدة للسرد، تتحد فيها الحكاية بالفن، والخيال بالملموس.

وقاد الورشة مدربون مختصون في الفنون التربوية، قدموا للأطفال شرحاً مبسطاً حول كيفية التعامل مع الخشب وأدوات النحت الآمنة، وتعرفوا إلى طرق تجسيد المشاهد والشخصيات التي اختاروها من قصصهم المفضلة.

وبين ألوان الخشب ورائحته الدافئة، انشغل الصغار بتشكيل حكاياتهم على طاولات الورشة، يقطعون ويلصقون ويطلون، وكأنهم يكتبون قصصهم بأصابعهم، وتحول المكان إلى ورشة صغيرة للأحلام. وفي ختام الورشة، عرض الأطفال أعمالهم الخشبية التي حملت ملامح شخصياتهم المفضلة.