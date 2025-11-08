«دبي للثقافة» تحتفي بنجوم «الريادة الإبداعية»

شهدت النسخة الثالثة من منتدى القوز للريادة الإبداعية، التي نظمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي، نجاحاً لافتاً، يعكس حيوية وقوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وما تتضمنه من فرص تنموية تسهم في دعم الابتكار وتعزيز المشهد الإبداعي في الإمارة. وتمكّن المنتدى الذي عُقد على مدار يومين في «الخياط أفنيو» من استقطاب نخبة من رواد الأعمال والمتخصصين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين شاركوا في سلسلة متنوعة من ورش العمل والجلسات والندوات النقاشية.

وخلال اختتامها فعاليات نسخة المنتدى الثالثة، توجت «دبي للثقافة» الفائزين في مسابقة القوز للريادة الإبداعية، حيث نال حمد خوري، مؤسس شركة «بداويس» المتخصصة في إنتاج الألعاب الرقمية المستلهمة من التراث المحلي، المركز الأول، وحصل على مكافأة قدرها 80 ألف درهم، وجاءت صوفيا كاميلداي، مؤسسة منصة «آرت ديب» التي تعمل في تنظيم الورش والأمسيات الفنية والسينمائية وتصميم الفعاليات الثقافية المتنوعة، في المركز الثاني، ونالت جائزة بقيمة 50 ألف درهم. أما نزار أحمدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصّة MADE المتخصصة في مجالات الموسيقى والفن والترفيه وتمكين المبدعين في الإمارات من التواصل مباشرة مع الباحثين عن المواهب، فقد حلّ في المركز الثالث، وحظي بمكافأة بقيمة 30 ألف درهم.

وإلى جانب الجوائز النقدية، حصل الفائزون على حزمة من الجوائز العينية المقدمة من شركاء المنتدى، شملت إرشاداً استثمارياً ودعماً في رأس المال الجريء من «أوراسيا كابيتال»، إلى جانب دعم في العلامة التجارية، وزيارة ميدانية للمكتب من «لينكدإن»، وائتمان بقيمة 500 دولار على منصة «زوهو» مع ساعات ذكية، وعضوية لمدة ثلاثة أشهر في حاضنة الأعمال «In5»، إضافة إلى خصم لمدة ثلاثة أشهر على مساحة العمل المشتركة من «إنوفيت»، وخصم بنسبة 20% على فعالية واحدة في نادي «إيبيكون كابيتال»، وجلسات إرشاد مهني من «TiE دبي»، واستشارة لمدة ساعة حول التصنيع من «ميك ووركس الإمارات»، وعضوية ذهبية لمدة شهر من «ليتس وورك».

وكانت المسابقة قد استقبلت عدداً كبيراً من طلبات المشاركة، تأهل منها إلى القائمة القصيرة سبع شركات ناشئة، عرضت أمام أعضاء لجنة التحكيم، وتضمّن برنامج المنتدى سلسلة من الندوات النقاشية، كما تضمّن البرنامج سلسلة من ورش العمل المتخصصة.

وأشارت خلود خوري، مديرة إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، إلى أن منتدى القوز للريادة الإبداعية تحول إلى منصة ملهمة وحاضنة داعمة لريادة الأعمال الإبداعية في دبي، التي تمثل رافداً رئيساً لمسيرة التنمية الشاملة، ومحركاً لصناعة المستقبل. وقالت: «تسعى (دبي للثقافة) عبر مبادراتها إلى تهيئة مناخات تنافسية قادرة على جذب واستقطاب المستثمرين وأصحاب المواهب والمبدعين، وتوفير كل مقومات النجاح لرواد الأعمال، وتشجيعهم على تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم، وتمكينهم من تطوير مشاريعهم المبتكرة انطلاقاً من دبي، بما يعزز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية فيها، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي»، ولفتت إلى أن المنتدى يعتبر فرصة نوعية لبناء جسور التواصل بين رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين في مختلف المجالات، ما يسهم في إثراء معارفهم، وتعزيز روح الابتكار لديهم.

