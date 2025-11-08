حديقة أم الإمارات تستضيف مهرجان كوريا

تدعو حديقة أم الإمارات زوّارها إلى قضاء عطلة نهاية أسبوع مميزة تتضمن مجموعة متنوّعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية، يتصدرها مهرجان كوريا 2025 الذي يستضيفه المركز الثقافي الكوري في دولة الإمارات يومي 7 و8 نوفمبر، ويشمل عروضاً ثقافية وتجارب تفاعلية وورش عمل مناسبة لجميع أفراد العائلة.

ويُقام المهرجان تحت شعار «متصلون» تماشياً مع «عام المجتمع» في دولة الإمارات، حيث يسلّط الضوء على التناغم بين التراث الكوري والثقافة المعاصرة.

ويتضمن المهرجان عروضاً أدائية حيّة، وورش عمل ثقافية، واستعراضات رقص كي-بوب، وتجارب تذوق للمأكولات الكورية التقليدية.