"اليونسكو" تحتفي بالشاعر الإماراتي الراحل أحمد بن سليم

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن إدراج الشاعر الإماراتي الراحل أحمد بن سليم ضمن قائمة الاحتفاءات الخاصة ببرنامج الذكرى السنوية (2026-2027).​

يأتي هذا التكريم، بحسب ما أعلنت وزارة الثقافة، بالتزامن مع مرور 50 عاماً على وفاة الشاعر بن سليم، أحد أبرز شعراء النبط في دولة الإمارات، وتقديراً لدوره البارز في ترسيخ القيم الثقافية التي تتماشى مع مبادئ المنظمة الدولية.