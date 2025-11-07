مبدعو الإمارات في القلب

الثقافة والإبداع دائماً في صدارة اهتمام دولة الإمارات، التي تضع مبدعيها في القلب، ولا تترك مناسبة إلا وتؤكد فيها تقديرها لما يقدمونه من إسهامات تُعزّز مكانة الدولة وريادتها، وهو ما انعكس بوضوح في تكريم الفائزين بـ«وسام الإمارات للثقافة والإبداع» في دورته الثانية، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، في العاصمة أبوظبي، حيث أكّد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن الثقافة والإبداع ركيزتان أساسيتان في رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها التنموية، فهما جوهر الهوية الوطنية، وروح الانفتاح الحضاري التي تتميّز بها الدولة، وسيظلان أولوية استراتيجية في القوة الناعمة التي تُعزّز مكانة الإمارات عالمياً، وتفتح أمامها آفاقاً جديدة للتواصل مع الشعوب والتأثير الإيجابي في تنمية المجتمعات.

وشملت قائمة الحائزين «وسام الإمارات للثقافة والإبداع» عن طبقة العطاء كلاً من:



