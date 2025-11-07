جمهور المعرض في رحلة «الطبول»

شهدت ردهات معرض الشارقة الدولي للكتاب عرضاً مدهشاً بعنوان «طبول الفنتازيا التاريخية»، أخذ الزوّار في رحلة صوتية وبصرية، تعيد إلى الأذهان أجواء الملاحم القديمة والمعارك الأسطورية التي ارتبطت بالحضارات القديمة.

العرض قدّمته الفرقة الفرنسية «إم إن زد»، في أول مشاركة لها بمعرض الشارقة، حيث أدهشت الحضور بعرضٍ حيوي مزج بين الإيقاع والمسرح في لوحة فنية نابضة بالحياة.

واستطاعت الفرقة، التي تتكوّن من مجموعة من العازفين الفرنسيين الشباب، أن تأسر الجمهور بإيقاعاتها القوية وأدائها المتناغم الذي جمع بين الموسيقى الحية والحركات التعبيرية، مقدّمة تجربة فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة في آنٍ واحد.