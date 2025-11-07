مكتبة محمد بن راشد.. حضور معرفي بارز في «الشارقة للكتاب»

تشارك مكتبة محمد بن راشد في الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، الذي يُقام تحت شعار «بينك وبين الكتاب» في مركز إكسبو الشارقة، من الخامس إلى 16 نوفمبر الجاري، ضمن جهودها لتعزيز الثقافة والمعرفة وتسليط الضوء على مشاريعها ومبادراتها وخدماتها المتميزة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

وأوضح عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي، أن المشاركة تمثل فرصة لتقديم المكتبة وإصداراتها القيّمة ومبادراتها المبتكرة أمام جمهور واسع من القراء والمثقفين من مختلف أنحاء العالم، واستعراض خدماتها الرقمية الحديثة التي تسهّل الوصول إلى المعرفة وتعزز تجربة الزوار من جميع الأعمار، كما تتيح بناء جسور ثقافية مع المجتمع المحلي والدولي.

وتقدّم المكتبة مجموعة متنوّعة من الورش والأنشطة التفاعلية، مثل ورشة «لوحة المعرفة»، وفعالية «كبسولة المعرفة» لكتابة توصيات معرفية للأجيال القادمة، إضافة إلى جلسات سرد حكايات الأطفال ضمن سلسلة «حكايات إيسوب»، وتحدي «33 ثانية» الذي يشجع الزوّار على مشاركة الكتب التي غيّرت حياتهم.

كما تعرض المكتبة أحدث إصداراتها المترجمة في مجالات البيئة والفضاء والصحة والعلوم الإنسانية والمناخ، وتعرف الزوّار بخدمات العضوية الذكية والمخزن الآلي وجائزة محمد بن راشد للغة العربية، مؤكدة مكانتها كمؤسسة رائدة في دمج المعرفة بالثقافة والإبداع.