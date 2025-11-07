أطفال يحوّلون لوحات تاريخية إلى فنّ «ثلاثي الأبعاد»

شارك عدد من الأطفال في ورشة فنية بعنوان «الفن الحي»، قدّمتها الفنانة سارة مزهر، حيث خاضوا تجربة فريدة لإحياء لوحات عالمية خالدة بأسلوب الفن ثلاثي الأبعاد، وتعرّف الأطفال خلال الورشة إلى تقنيات تنفيذ اللوحات بأسلوب حديث يمزج بين الخيال والتقنية، وطبّقوا مهاراتهم على أعمال شهيرة مثل «ليلة النجوم» لفان جوخ، و«الفتاة ذات القرط اللؤلؤي» لفيرمير، وأوضحت مزهر أن الهدف هو تمكين الأطفال من الاقتراب من الفن بطريقة ممتعة وتفاعلية، مؤكدة أن الفن تجربة حسّية متكاملة تجمع بين الإبداع والتسلية والتعلّم.