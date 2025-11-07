«فن أبوظبي» يستعرض أعمال فناني برنامج «تكليف المواقع الثقافية»

أعلن معرض «فن أبوظبي» عن قائمة الفنانين المشاركين في برنامج «تكليف الفنانين في المواقع الثقافية» لعام 2025.

ووُجّهت الدعوة إلى الثلاثي المقيم في أبوظبي، رامين حائري زاده، وركني حائري زاده، وحسام رحمانيان، إلى جانب نيكي ديفيز-أوكونداي، وعصام كرباج، لعرض أعمالهم الفنية المكلّفة من المعرض في مدينة العين، حيث تعرض أمام الجمهور من 19 نوفمبر الجاري وحتى 26 أبريل 2026.

وسيقدّم الثلاثي رامين حائري زاده، وركني حائري زاده، وحسام رحمانيان، عملهم الفني الجديد بعنوان «الظل المضيء» في موقع هيلي الأثري، ويستكشف هذا العمل الطابع المتموّج والديناميكي للحروف العربية، وأيضاً الحروف الفهلوية (أو البهلوية) بوصفها تجسيدات بصرية للصوت، وقد صيغت النصوص على هيئة رموز هيروغليفية (تصويرية) متعرّجة تجسّد الارتباط الرمزي، وتُبرز الأشكال المتداخلة والتعديل التعبيري للحروف الساكنة، وقال الفنانون الثلاثة في تعليقهم على العمل: «في موقع هيلي الأثري، أكبر موقع من العصر البرونزي في دولة الإمارات، ينبثق (القوس) من أعماق الرمال الصامتة، ونحن فخورون بالمشاركة في هذه النسخة من برنامج تكليف الفنانين في المواقع الثقافية لعام 2025، التي تتيح لنا فرصة محاورة موقع أثري بهذه العراقة والأهمية».

وستحتضن واحة العين تركيباً فنياً واسع النطاق من إبداع الفنانة العالمية نيكي ديفيز-أوكونداي، يجمع بين تقنيات التطريز، والترقيع «أبليكيه»، وفن «أديريه» (صباغة القماش المربوط). ويستند هذا التكليف الفني، الذي أُنجز خصّيصاً للموقع، إلى خلفيات رمزية مستوحاة من المسارح المتنقّلة في ثقافة «اليوروبا» في خمسينات القرن الماضي في نيجيريا.

أمّا الفنان عصام كرباج، فقد ابتكر مجموعة من الأعمال الفنية المتفرّقة في أرجاء مدينة العين، موزّعة على عدد من المواقع الثقافية البارزة، ووضع الفنان آلات «الكاميرا الغامضة» في هذه المواقع، بما يُتيح للزوّار التفاعل مع الأعمال الفنية، واختبار المواقع الثقافية بطريقة جديدة.