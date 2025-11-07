بدور القاسمي تكرِّم الفائزين بجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025

كرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين بجوائز الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، وذلك خلال حفل خاص، أقيم أول من أمس، ضمن فعاليات اليوم الأول من المعرض الذي تنظمه الهيئة في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «بينك وبين الكتاب»، ويستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.

وشهدت جوائز المعرض هذا العام زيادة في نسبة المشاركات، إذ بلغت 2076 مشاركة، منها 184 مشاركةً لكتّابٍ إماراتيين، و1339 مشاركةً لكتّابٍ عرب، و454 مشاركةً من كتّابٍ أجانب، إضافةً إلى 99 مشاركة في جائزة ترجمان.

وكرّمت الشيخة بدور القاسمي الفائزين بجائزة «أفضل كتاب إماراتي» لعام 2025، حيث فازت الكاتبة نادية النجار في «فئة الرواية» عن عملها «ملمس الضوء» الصادر عن منشورات المتوسط، فيما نال مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» الجائزة في «فئة الدراسات» عن كتاب «عصر اللؤلؤ.. من الفقر إلى الازدهار: رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة.. من عصر ما قبل اللؤلؤ إلى عالم ما بعد النفط»، وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد عبدالله محمد سالم العلي.

وفي «فئة الإبداع الأدبي» (النصوص المسرحية)، فاز الدكتور عبدالحكيم الزبيدي عن كتابه «ليالي قرطبة» الصادر عن الهيئة العربية للمسرح، بينما نالت الكاتبة أسماء الهاملي جائزة «فئة الرواية الأولى» عن روايتها «قبيلة الرمال» الصادرة عن دار بوملحة للنشر والتوزيع.

أمّا جائزة «أفضل كتاب عربي» لعام 2025، فحصدها الكاتب عبدالعزيز آيت بنصالح عن روايته «بيت الحياة»، الصادرة عن دار مسكيلياني للنشر والتوزيع.

وفي الفئات الأجنبية، فازت الكاتبة سيفيوي غلوريا ندلوفو بجائزة أفضل كتاب أجنبي خيالي لعام 2025 عن عملها «خلق أشخاص أنصاف مكسورين» الصادر عن دار بيكادور إفريقيا، وقد تسلّمت الجائزة نيابةً عنها إيف لينون-ريتش. كما فازت الكاتبة سونيتا كريش نان بجائزة أفضل كتاب أجنبي غير خيالي لعام 2025، عن كتابها «أنا ما أنا عليه» الصادر عن دار ويستلاند بوكس.

وفي الجوائز المخصّصة لدور النشر، فازت دار نبطي للنشر بجائزة «أفضل دار نشر محلية» لعام 2025، وتسلم الجائزة محمد عبدالله نورالدين، مدير الدار. كما نالت الدار الأهلية للنشر والتوزيع – الأردن جائزة «أفضل دار نشر عربية» لعام 2025، وتسلم الجائزة أحمد سفيان أبوطوق، مدير الدار. أما جائزة «أفضل دار نشر أجنبية» لعام 2025، فذهبت إلى Penguin Random House – الهند، وتسلم الجائزة قوروف شري ناقيش، المدير التنفيذي للدار.

كما كرّمت الشيخة بدور القاسمي خلال الحفل، رعاة الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تقديراً لدعمهم المستمر في إنجاح هذا الحدث الثقافي العالمي.