معرض وحفل للفائزين بجائزة العويس الثقافية

يقدم الفائزون بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية الدورة الـ19 (2024-2025)، شهادات عن مسيرتهم الإبداعية، ويوقّعون كتبهم الصادرة حديثاً عن المؤسسة، وتُعرض لوحات بورتريه لكل فائز في المعرض الدائم بقاعة المعارض، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في مقر مؤسسة العويس بشارع الرقة في دبي.

وعملاً بالتقاليد المتبعة في جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، تُصدر المؤسسة كتاباً لكل فائز أو تعيد طباعة أحد الكتب النافدة، وعلى هامش هذه الفعالية تُعرض لوحات بورتريه لكل فائز بريشة رسامين مرموقين، وأعدت مؤسسة العويس برنامجاً حافلاً لتوزيع الجوائز يوم 13 نوفمبر الجاري.