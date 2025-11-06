لطيفة بنت محمد: التعاون بين العقول والثقافات الطريق إلى مستقبل أكثر ازدهاراً

افتتحت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، فعاليات الدورة الـ11 لأسبوع دبي للتصميم، المنصة الرائدة في مجال التصميم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والمُقامة بشراكةٍ استراتيجية مع حي دبي للتصميم (d3) التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومشاركة ما يزيد على 1000 مصمم ومهندس معماري ومبدع من أكثر من 50 دولة، ما يرسّخ مكانة دبي ملتقىً عالمياً للإبداع والابتكار.

ويقدِّم أسبوع دبي للتصميم 2025 برنامجاً غنياً متعدد التخصصات يتضمّن أعمالاً تركيبية وتكليفات فنية جديدة ومعارض وندوات وفعاليات مباشرة، ويغطي مجالاتٍ مختلفةً تشمل العمارة والتصميم الداخلي وتصميم الأثاث وتصميم المنتجات والتصميم الغرافيكي والتجارب الإبداعية، موفراً بذلك مساحة للحوار والتجريب والتطوير من خلال أكثر من 30 عملاً تركيبياً، و50 ورشة عمل ودورة تدريبية، وسوق يضم أكثر من 90 حِرفيّاً ورائد أعمال، ما يوفر للمبدعين في مختلف المجالات منصةً حيوية يعرضون من خلالها أعمالهم أمام الجمهور العالمي.

منصة نابضة بالأفكار

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن أسبوع دبي للتصميم نجح في تعزيز مكانته منصةً حيوية نابضة بالأفكار والرؤى الإبداعية المُلهِمة الداعمة لقطاع التصميم، لافتةً سموّها إلى «أهمية الفنون والتصاميم كأدوات تسهم في تقديم الحلول المبتكرة، وتقريب المسافات بين المجتمعات والثقافات، وتعيد تشكيل علاقتنا بالعالم من حولنا».

وقالت سموّها: «يترجم أسبوع دبي للتصميم في كل دوراته بصورة عملية إيماننا بأهمية دور التصميم في إحداث التغيير والتأثير الإيجابي، ويبرز كيفية تحوّل الرؤى إلى تجارب واقعية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، ويجسّد روح دبي.. مدينة الإبداع.. حاضنة المواهب.. وملتقى الثقافات.. كذلك يعكس الحدث يقين دبي بأن التعاون بين العقول والثقافات هو الطريق إلى مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً، ومن خلال هذه المبادرات، نؤكد التزامنا بتمكين مجتمعنا الإبداعي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتصميم والابتكار».

رافق سموّها، خلال افتتاح أسبوع دبي للتصميم، وزيرة دولة في وزارة الخارجية، نورة بنت محمد الكعبي، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، والنائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم - حي دبي للتصميم»، خديجة البستكي.

تجارب فريدة

وتتضمّن قائمة أسبوع دبي للتصميم فعاليات وأنشطة منوّعة تقدّم تجارب فريدة من نوعها للزوّار، حتى التاسع من شهر نوفمبر الجاري، وتسهم في إثراء معرفتهم وخبراتهم بدور التصميم في تشكيل المستقبل، أبرزها المعارض والتركيبات الفنية المبتكرة، حيث يقدِّم معرض «داون تاون ديزاين»، الحدث الرئيس لأسبوع دبي للتصميم والمعرض الرائد في المنطقة للتصميم المعاصر والعالي الجودة، أحدث المجموعات والمنتجات المبتكرة وحلول التصميم، إلى جانب برنامج متكامل من مفاهيم التصميم المعاصرة، والأعمال المتميزة من مختلف أنحاء المنطقة، والنقاشات والجلسات الحوارية.

ويُعدُّ سوق أسبوع دبي للتصميم منصةً حيويةً للشركات المحلية والمصممين المستقلين من دولة الإمارات والمنطقة لعرض منتجاتهم الفريدة المصنوعة يدوياً، ويضم السوق أكثر من 90 علامة تجارية، تتيح للزوار اكتشاف تشكيلة واسعة من المجوهرات والأزياء، ومستلزمات الحياة المعاصرة المبتكرة والمستدامة، كما يقدم الحدث هذا العام تجربةً متكاملة تجمع بين التصميم وتجارب الطهي، وأنشطة الأطفال، والعروض الموسيقية الحية، ليصبح مساحة مجتمعية نابضة بالحياة تحتفي بالإبداع والحرفية، وتفتح المجال للتواصل والتفاعل بين الجمهور.

«داون تاون ديزاين»

يعود معرض «داون تاون ديزاين»، الحدث الرئيس الذي يجري تنظيمه على هامش فعاليات أسبوع دبي للتصميم والمعرض الرائد في المنطقة للتصاميم المعاصرة وعالية الجودة، إلى تراس الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم، ليقدّم أحدث المجموعات والمنتجات المبتكرة وحلول التصميم، إلى جانب برنامج متكامل من المفاهيم المؤقتة، والأعمال الإقليمية المتميزة، والمحادثات وجلسات النقاش الجماعية.

ويُوسّع معرض «المصمّمين الإماراتيين»، بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، نطاقه التنظيمي للتركيز على فرص الإرشاد وتعزيز حضور المصممين الناشئين في الإمارات. وتُشارك المصممة ندى دبس كمرشدة فنية رئيسة، مقدّمةً رؤى مباشرة للمشاركين في بداية مسيرتهم المهنية.

ويستضيف «ذا فوروم» في معرض «داون تاون ديزاين» نخبة من رواد الفكر العالميين والإقليميين، ويُعدّ معرض «إيديشنز آرت آند ديزاين» من أبرز فعاليات «أسبوع دبي للتصميم»، حيث يقدّم أعمالاً فنية وتصميمية محدودة الإصدار من إبداعات مبدعين إقليميين ودوليين، ويُسلّط الضوء على التقاء التصميم المعاصر مع جمع الأعمال الفنية من خلال مزيج متنوع من المواهب الإقليمية والدولية.

جوائز حي دبي للتصميم

تهدف النسخة الأولى من جوائز حي دبي للتصميم إلى دعم وتمكين المواهب الناشئة في شتّى مجالات التصميم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمثّل فرصة مميّزة لاستعراض إسهامات المصمّمين على صعيد استكشاف المواد والتصميم المرتكز على الإنسان، وحصل المصمّم النيجيري الناشئ، أويريمي وانزيكين، المقيم في دبي، على جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم، بالإضافة إلى جلسة توجيه وإرشاد افتراضية مع أحد أعضاء لجنة التحكيم، أو أحد الخبراء في مجال التصميم ذي الصلة، فضلاً عن جائزة مميّزة من تصميم شركة «فهد آند أركيتكتس»، وهي شركة هندسة معمارية متعدّدة التخصّصات وقائمة في حي دبي للتصميم.

معارض متنوعة

يقدّم أسبوع دبي للتصميم 2025 مزيجاً متنوعاً من المعارض والمتاجر المؤقتة والأنشطة، تشمل تجارب غامرة للعلامات التجارية والتعاونات الثقافية والمبادرات المستقلة، بما في ذلك: معرض «المصمّمين الإماراتيين»، و«الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية»، كما تقيم مدرسة فنون صياغة المجوهرات «ليكول» الشرق الأوسط، بدعم من علامة «فان كليف آند آربلز»، معرضاً عالمياً يُقام للمرة الأولى ضمن حرمها القائم في حي دبي للتصميم، ويقدّم مركز الجليلة لثقافة الطفل معرضاً خاصّاً بصناعة الخزف.

ورش عمل ودورات تدريبية

يقدّم أسبوع دبي للتصميم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية المتقدمة على مدار أيام الحدث الستة، ضمن «مساحة المبدعين»، التي تهدف إلى إلهام المشاركين وتطوير مهاراتهم في مختلف مجالات التصميم، ويرحّب البرنامج بالمحترفين والمبدعين الطموحين من جميع الأعمار والاهتمامات ومستويات الخبرة، وتُقدّم الجلسات بواسطة أساتذة وخبراء من مؤسسات رائدة، إلى جانب متخصصين من مؤسسات إبداعية وثقافية إماراتية وإقليمية ودولية.

