«أوركسترا أكاديمية الفجيرة للفنون» تُحيي حفل جوائز العويس

تنظّم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية حفلاً موسيقياً تقدّمه أوركسترا أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، يوم 13 نوفمبر الجاري، في قاعة البراحة بفندق انتركونتيننتال دبي - فستيفال سيتي، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز الدورة الـ19 لجائزة العويس الثقافية.

ويتضمّن الحفل تكريم نخبة من المبدعين العرب، حيث فاز بجائزة الشعر الشاعر العراقي حميد سعيد، وبجائزة القصة والرواية والمسرحية الروائية العراقية إنعام كجه جي، وبجائزة الدراسات الأدبية والنقدية الناقد المغربي حميد لحمداني، فيما نال جائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية المفكر التونسي عبدالجليل التميمي.

وتُعدّ أوركسترا أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة إحدى المبادرات الثقافية الرائدة في إمارة الفجيرة، وأُطلقت بتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في عام 2025، بإشراف أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

وتضمّ الأوركسترا مجموعة متميزة من العازفين الشباب وطلبة ومدرّسي الأكاديمية، وتهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الموسيقية وتأهيلها وفق أعلى المعايير الأكاديمية، وتضم فِرَق العزف آلات مثل الكمان، والتشيللو، والغيتار، إضافة إلى الآلات الشرقية كالعود والقانون، إلى جانب الغناء، ويُشرف على تدريبهم نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وقدّمت الأوركسترا سلسلة عروض مميزة في محافل محلية ودولية داخل دولة الإمارات، كما شاركت في فعاليات دولية في أوزبكستان وغيرها، إضافة إلى تنظيم حفلات موسيقية دورية في إمارة الفجيرة.

وتمزج الأوركسترا في عروضها بين الموسيقى الكلاسيكية الغربية والتراث العربي الأصيل بأسلوب معاصر يعكس هوية الإمارة، ويُسهم في تعزيز مكانتها كمركز ثقافي وإبداعي متجدد في المشهد الفني الإماراتي.