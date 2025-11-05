«منار أبوظبي» يضيء مواقع العين المدرجة على لائحة التراث العالمي

يعود معرض «منار أبوظبي»، المحور الرئيس لمبادرة «أبوظبي للفن العام»، التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في نسخته الثانية ليُطل بتركيباته وأعماله الفنية الضوئية للمرة الأولى من مدينة العين.

وتحت عنوان «دليلك نجم سهيل»، يُسلّط «منار أبوظبي» - بإشراف المدير الفني، كاي هوري، وبتقييم كلٍّ من القيّم الفني علياء زعل لوتاه، والقيّم الفني منيرة الصايغ، والقيّم الفني المساعد مريم الشحي، من خلال مواقعه الثقافية في مدينة العين المدرجة على لائحة التراث العالمي في منظمة «اليونسكو» - الضوء على أعمال فنية لستة فنانين من دولة الإمارات والعالم، حيث تُنير أعمالهم الفنية المعتمدة واحتَي القطارة والجيمّي، ليواصل المعرض رسالته في الاحتفاء بإمارة أبوظبي مركزاً للابتكار الثقافي والفن العام المعاصر، من خلال الدمج بين الإبداع والتراث والطبيعة والتكنولوجيا لإلهام المجتمع والزوّار على حدّ سواء.

واستمتع آلاف الزوّار خلال الافتتاح الذي تزامن مع انطلاق مهرجان الحِرف اليدوية التقليدية في العين، بتجارب غامرة ولافتة للنظر خلال عطلة نهاية الأسبوع وبأعمال فنية ضوئية باهرة قدّمها الفنانون رافاييل لوزانو هيمر وخالد الشعفار وميثاء حمدان وعبدالله الملا وعمار العطار وكريستيان برينكمان، حيث اصطحبت هذه الأعمال الجمهور في رحلة حسية تمزج بين الضوء والصوت والمناظر الطبيعية، في انعكاس لمكانة أبوظبي المتنامية منصةً عالميةً لتبادل الإبداع والابتكار في الفن العام.