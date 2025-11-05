«كتّاب الإمارات» يشارك في «الشارقة للكتاب»

يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في الدورة الـ44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب، ببرنامج ثقافي متنوع يعكس ثراء المشهد الأدبي الإماراتي والعربي، ويحتفي بالكلمة والإبداع في مختلف أشكالهما.

ويضم برنامج الاتحاد 12 فعالية تجمع بين الندوات النقدية والجلسات الحوارية والأمسيات الشعرية والمنصات المفتوحة للشباب، بمشاركة نخبة من الكتّاب والأدباء والإعلاميين والمبدعين من دولة الإمارات والدول العربية.

وتنطلق فعاليات الاتحاد اليوم بجلسة تحمل عنوان «أثر المكان في الإنسان وتشكّل سمات المجتمع في الرواية الإماراتية»، وتتوالى الفعاليات لتتناول موضوعات متنوعة.