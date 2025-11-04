«الناشرين الدولي».. 31 ورشة عمل بمشاركة خبراء عالميين

شهد مؤتمر الناشرين الدولي في دورته الـ15، الذي يُقام قبيل انطلاق فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، تجمعاً عالمياً لروّاد صناعة النشر من مختلف دول العالم، حيث تجاوز النقاش حدود الكلمات والخطابات الرسمية نحو حوار عملي معمّق يسعى إلى إيجاد حلول واقعية لتحديات القطاع.

وخلال يومه الأول، احتضن المؤتمر 31 ورشة عمل متخصصة، قادها خبراء بارزون من مختلف قارات ودول العالم؛ بهدف تعزيز التعاون المهني وتبادل المهارات والخبرات الأساسية بين العاملين في صناعة النشر.

وتحدث مدير شركة العبيكان للأبحاث والنشر والترجمة، محمد بن عبدالله الفريح، خلال ورشة عمل تفاعلية تناولت المراحل الخفية في رحلة الكتاب قبل وصوله إلى رفوف المكتبات، موضحاً أن إنتاج كتاب واحد يمر عبر جهود أكثر من 50 شخصاً من محررين ومراجعين ومصممين ومسوّقين، وغيرهم، قبل أن يصل إلى القارئ في صورته النهائية.

وأشار الفريح إلى أن النقاش في الورشة قاد المشاركين إلى تحديات التوزيع، التي وصفها بأنها «العقدة المشتركة في سلسلة صناعة الكتاب»، مبيناً أن النشر، كغيره من القطاعات الصناعية، يواجه عقبات معقّدة تتطلب تفكيراً مبتكراً واستلهاماً لتجارب صناعات أخرى.

ومن أبرز الجلسات التي احتضنها المؤتمر جلسة بعنوان «نشر كتب الأطفال باللغات الفرنسية»، التي أدارها رئيس ومالك دار النشر الكندية Éditions Les 400 Coups في مونتريال، سيمون دو جوكاس، وبدوره قاد مدير دار الفكر الجديد في الأردن، الدكتور محمد عايش، إحدى الورش التي تناولت «عوامل تجعل الكتاب الورقي لا يُستغنى عنه»، حيث أوضح أن سحر الكتاب المطبوع لا يكمن في مادته فقط، بل في تكامل عناصره من شكل ومضمون وتصميم وإخراج بصري جذّاب، وحتى نوعية الورق التي تتناسب مع موضوع الكتاب.

وانتقل النقاش في ورشة أخرى إلى مستقبل النشر الرقمي، في جلسة أدارَتها الشريكة المؤسسة لدار Fioranello Publishing الدنماركية، ميتي كاسيرتا، التي ناقشت خلالها كيفية بناء دار نشر رقمية في اقتصاد يعتمد على البث الإلكتروني.

كما تناولت الورشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأعمال، حيث قدّمت كاسيرتا رؤية جديدة تتجاوز الاستخدام التقليدي له في الترجمة، نحو توظيفه في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الكفاءة الداخلية لدور النشر.

أما ورشة «فهم آليات الوصول إلى الأسواق»، فقدّمت فيها مديرة المشاريع في شركة Gramedia International الإندونيسية، ودهة ستراتيستي، خارطة طريق واضحة للناشرين الدوليين الراغبين في التعاون مع نظرائهم في إندونيسيا.