حلقة مباشرة ثانية من «شاعر المليون» اليوم

تنطلق مساء اليوم حلقات البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الـ12، تحت شعار «قصيدنا واحد».

يشارك في الحلقة كل من الشعراء: حمود بن عبدالله المخيني من سلطنة عُمان، وخالد آل تويم التميمي، وعبدالرحمن القوس، وعبدالعزيز الوصيوص الشراري من المملكة العربية السعودية، وعلوان جلوب شرابي من العراق، ومحمد نايف الشاطري المطيري من الكويت، الذين سيلقون قصائدهم أمام لجنة التحكيم.

وكانت الحلقة المباشرة الأولى أسفرت عن تأهّل حمد المشيعلي، وعوضة عثمان الغامدي، من السعودية إلى المرحلة التالية.