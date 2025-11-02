«معرض الشارقة للكتاب» يطلق مبادرة «التطوع المرن» للمرة الأولى

في خطوة تعكس التزام «هيئة الشارقة للكتاب» بتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، وتعزيز قيم العمل التطوعي، أعلن «معرض الشارقة الدولي للكتاب» عن إطلاق مبادرة «التطوع المرن»، للمرة الأولى في تاريخه، ضمن فعاليات دورته الـ44.

وتهدف المبادرة إلى تمكين جميع أفراد المجتمع، ممن تجاوزت أعمارهم 15 عاماً، من المساهمة في إنجاح الحدث الثقافي الأكبر في المنطقة، عبر نموذج مرن، يتيح التطوع ليوم واحد أو عدد ساعات محددة، بمعدل ساعة واحدة على الأقل، بما يتناسب مع جداول المشاركين وأوقات فراغهم، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في «عام المجتمع 2025».

وحول مبادرة «التطوع المرن»، قال مدير إدارة الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للكتاب، بدر محمد صعب: «تأتي مبادرة (التطوع المرن) انسجاماً مع توجّه دولة الإمارات في (عام المجتمع 2025)، الذي يركز على تعزيز روح المشاركة والمسؤولية الاجتماعية، وترسيخ قيم العطاء والعمل التطوعي كجزء من الهوية الوطنية، ومن هذا المنطلق، حرصت (هيئة الشارقة للكتاب) على فتح باب المشاركة أمام مختلف فئات المجتمع، من الشباب والموظفين والمهتمين بالشأن الثقافي، ليكونوا شركاء فاعلين في إنجاح واحد من أبرز الأحداث الثقافية في العالم». وأضاف صعب: «يمثل مفهوم (التطوع المرن) خطوة عملية نحو تمكين الأفراد، خصوصاً طلبة المدارس والجامعات، من المساهمة في الفعاليات الثقافية بطريقة تتناسب مع التزاماتهم اليومية، ما يتيح لهم اختبار تجربة ثرية تجمع بين خدمة المجتمع واكتساب الخبرات».

وتتيح المبادرة لطلبة المدارس والكليات والجامعات فرصة استكمال ساعاتهم التطوعية المطلوبة للتخرج، وتشمل مهام المتطوعين مساعدة فرق عمل المعرض التنظيمية، سواءً في التسجيل والاستقبال والاستبيانات، وخدمة الإدارات المختلفة، مثل تقنية المعلومات، المالية، والخدمات اللوجستية، أو الوجود في الفنادق والمطارات لاستقبال الضيوف المشاركين في المعرض.

ويتم اعتماد ساعات المتطوعين رسمياً عبر منصة «مركز الشارقة للعمل التطوعي»، بعد الحصول على الموافقة، كما يحصل المشاركون على شهادات مشاركة في العمل التطوعي.

وسجلت دورة العام الجاري أكثر من 1000 طلب تطوع، تم قبول 500 متطوع منهم، وسيتم توزيع المهام عليهم خلال فعاليات المعرض، الذي يستقبل 2350 ناشراً وعارضاً من 118 دولة، وأكثر من 250 مبدعاً وأديباً ومفكراً من 66 دولة عربية وأجنبية، يقدمون أكثر من 1200 فعالية.