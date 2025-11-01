البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تصنع التاريخ اليوم

تتجه أنظار العالم لمتابعة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، باعتباره الحدث الأكبر والأهم بالتاريخ الحديث في مصر، حيث يترقب الملايين في كل مكان، مشاهدة البث المباشر له، لمتابعة العروض الفنية التي يتم الإعداد لها منذ سنوات عديدة، لتقديم حفل يعبر عن حضارة مصر ومكانتها التاريخية العريقة.

وذلك بحضور رؤساء وملوك ووفود من كل دولة، ليشاهدوا هذا الصرح العظيم، الذي بناه المصريين بأيديهم وسط مجموعة من الظروف والتحديات الصعبة.

ويتيح موقع "الإمارات اليوم" لمتابعيه في كل مكان، رابط بث مباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وفي هذا السياق، قال فتحي إن "افتتاح المتحف سينعكس إيجابا على أعداد السائحين، حيث تشير التوقعات إلى أن أعداد السائحين هذا العام ستصل إلى نحو 18 مليون سائح".

وأوضح أن أعداد الزائرين للمتحف خلال فترة التشغيل التجريبي بلغت 5 آلاف زائر يوميا، متوقعا زيادة هذا العدد بعد الافتتاح الكامل، ودعا المصريين إلى زيارة المتحف للتمتع بآثار الأجداد، منوها إلى أن أسعار التذاكر في متناول الجميع

ولفت إلى أنه سيتم تنظيم زيارة المتحف مع الإقبال الشديد المتوقع، خاصة في ظل الحجز الإلكتروني للتذاكر، موضحا أنه سيتم تنظيم زيارات الرحلات المدرسية، سواء المجانية او المدفوعة، نظرا لأن استيعاب المنطقة محدود.

وأشار إلى أن هناك مخططا عاما لتنمية المنطقة المحيطة، كاشفا عن أن هناك ترتيبا لخطط الدعاية العالمية للمتحف في الفترة المقبلة استكمالا لما تم في الفترة الماضية، مؤكدا أن السائح سيكون هو خير سفير للمتحف عند عودته لبلاده.

وشدد وزير السياحة والآثار، على أن الحضور الكبير لقادة العالم في حفل الافتتاح سيعكس الاهتمام العالمي بالمتحف المصري الكبير، مؤكدا أن المتحف لن يطغى على بقية الوجهات السياحية المصرية، حيث سيتم تسويق كل الوجهات السياحية بالتوازي نظرا لوجود أنماط متعددة من السياحة بمصر.

وأضاف: "لن نتوقف عن المطالبة بالآثار الموجودة في الخارج، والتي خرجت بطريقة مشكوك في شرعيتها، مشيدا بالجهود المبذولة في هذا الصدد، والتي أدت لاسترداد عدد كبير من هذه القطع خلال السنوات الماضية".