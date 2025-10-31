محطات مبتكرة لعشاق البودكاست والتواصل الاجتماعي في «الشارقة الدولي للكتاب»

يطل معرض الشارقة الدولي للكتاب على جمهوره هذا العام في دورته الـ44، خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر المقبل في «مركز إكسبو الشارقة»، بسلسلة من التجارب الثقافية الجديدة والفعاليات المبتكرة التي تمزج بين الأدب والفن والتكنولوجيا، محولاً المعرض إلى فضاء تفاعلي شامل يحتفي بكل أشكال المعرفة والإبداع.

ويتضمن جديد المعرض في دورة العام الجاري أكاديمية التواصل الاجتماعي «بوب أب»، وهي منصة تفاعلية تعقد جلسات يقدمها مؤثرون وخبراء في عوالم الأدب والإعلام والفن والتكنولوجيا. وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الحوارات والنقاشات الثقافية وإلهام الجمهور للمشاركة في المجالات الإبداعية.

ويشمل جديد دورة هذا العام تجربة فريدة من المملكة المتحدة وهي متجر «صيدلية الشعر» الإبداعي الذي يقدم للجمهور «وصفات شعرية» مخصصة باللغتين العربية والإنجليزية، وتحول القصائد إلى تجربة علاجية مرحة.

وللمرة الأولى في تاريخه، يستضيف المعرض محطة الحديث الصوتي «بودكاست» لمواكبة تنامي ثقافة البث الصوتي الرقمي في المنطقة. إذ تساعد الزوار على التفاعل مع مجموعة من أشهر برامج الـ«بودكاست» العربية، مثل بودكاست «أسمار»، و«جَوَلان»، و«كرك بودكاست»، و«كرسي الاثنين»، و«تخيَّل»، و«عرب كاست». وتقدم المحطة فرص تسجيل مباشر وتفاعلاً مع مقدمي هذه البرامج، وتجمع بين الصيغ الأدبية التقليدية والتوجهات الإعلامية المعاصرة.

ويحتفي البرنامج الثقافي بالكتابة الإبداعية من خلال «مقهى الشعر»، الذي يستضيف سلسلة من الأمسيات الشعرية بلغات عدة، تشمل العربية، الإنجليزية، إلى جانب اليونانية والروسية اللتين تنضمان للمعرض لأول مرة، إضافة إلى الأوردية، البنجابية، التاغالوغية، والمالايالامية. وتضم قائمة الشعراء المشاركين الشاعر القطري حمد البريدي، إلى جانب الشاعر السعودي سعيد آل مانع، والشاعر والناقد الكويتي حمد بن عبدالكريم المزعل السعيد، والشاعرة والمترجمة والناشرة اليونانية داناي سيوزيو، المعروفة بأعمالها متعددة اللغات، والشاعرة الكندية الكونغولية سارة علي، المقيمة في دبي، والشاعر الباكستاني عطاء الحق قاسمي.