مهرجان «الملصق» يعود إلى دبي بـ 500 تصميم متميز

ينطلق المهرجان الإماراتي الدولي السابع للملصق (EIPF) في ندوة الثقافة والعلوم بدبي في الثالث من الشهر المقبل، إذ يعرض أكثر من 500 ملصق متميز اختيرت من بين 1366 عملاً قدّمها 683 مصمماً من 71 دولة حول العالم، في دلالةٍ واضحة على أهمية التصميم البصري في توحيد الشعوب وبناء الجسور.

ويُقام المهرجان تحت شعار «عام المجتمع: التصميم جسر بين الثقافات، وبناء للمجتمعات»، مستكشفاً كيف يمكن للاتصال البصري أن يعزز الشمولية، ويحتفي بالتنوع، ويُعمّق الروابط الإنسانية عبر الحدود الجغرافية والثقافية والرقمية. ويقدّم المعرض نظرة شاملة على رؤى المصممين المعاصرة لمفاهيم الهوية، والانتماء، والتعاون، والسرد الجماعي، مُسلّطاً الضوء على دور التصميم في جعل المجتمعات أكثر ترابطاً.

وقامت لجنة التحكيم الدولية المكونة من 20 خبيراً من خمس قارات، بتقييم الأعمال بناءً على عمق الرسالة، والأصالة، والأثر البصري، والابتكار، والقدرة على إثارة الحوار. واختير أفضل 500 عمل للمشاركة في المعرض الفعلي، وخُصصت ست جوائز سيتم الإعلان عنها خلال حفل الافتتاح.

وضيف الشرف في هذه الدورة هو الإيطالي أرموندو ميلاني الذي يُعدّ من أبرز روّاد التصميم البصري والبوستر في العالم. وسيظل المعرض مفتوحاً للجمهور في مقر «الندوة» حتى 31 ديسمبر المقبل.