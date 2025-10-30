«الشارقة للكتاب».. رحلات بحرية لتوصيل القراء حتى بوابات المعرض

كشفت هيئة الشارقة للكتاب عن تخصيص خدمة نقل الزوار من نقاط التجمع في كل من الشارقة ودبي وعجمان إلى مقر الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تُقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من الخامس إلى 16 نوفمبر المقبل، لتسهيل تنقّل الزوار أثناء الحدث الثقافي الأضخم في المنطقة.

وخصّصت الهيئة حافلتين لنقل الزوار: واحدة من دبي وأخرى من عجمان، تنطلقان من محطة حافلات الراشدية بدبي، ومواقف سيتي سنتر عجمان، بمعدل ثلاث رحلات يومياً على مدى 12 ساعة.

كما تتوافر خدمة النقل البحري (FR5) التي تتيح للزوار القادمين من دبي الوصول إلى الشارقة عبر الربط البحري بين محطة الغبيبة للنقل البحري في دبي ومحطة مربى الشارقة للأحياء المائية، على أن يستكمل الزوار رحلتهم مجاناً من محطتي «مربى الشارقة للأحياء المائية» و«القصباء» إلى المحطة المائية في مركز إكسبو الشارقة عبر القوارب التي تعمل طوال ساعات عمل المعرض.

من جهته، قال مدير الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للكتاب، بدر محمد صعب: «ينطلق تنويع وسائل النقل المخصصة لزوار معرض الشارقة الدولي للكتاب من الإقبال الكبير الذي يشهده المعرض سنوياً، حيث يجمع تحت مظلته زواراً وجمهوراً من أنحاء العالم، ومن جميع إمارات الدولة، ما يتطلب توفير خيارات نقل مريحة ومتنوعة تسهّل وصول الجميع إلى الحدث دون عناء، ومن هنا فإن فريق الهيئة يعمل لضمان تجربة سلسة ومتكاملة للزوار منذ لحظة خروجهم من منازلهم وحتى مغادرتهم موقع المعرض من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية»، معرباً عن شكره لهيئة الطرق والمواصلات بدبي على تعاونها المستمر، والذي يعكس تكامل العمل بين مؤسسات الدولة لخدمة الثقافة والمعرفة.