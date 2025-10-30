القرية العالمية تُكافئ زوارها محبي الحركة والنشاط

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، مشاركتها في تحدي دبي للياقة 2025، بصفتها مركزاً مجتمعياً رائداً للياقة، إذ تدعو الوجهة ضيوفها من مختلف الأعمار إلى الانطلاق في شهر حافل بالنشاط، من خلال تحديين مشوقين يستمرّان طوال نوفمبر.

وتسعى الوجهة إلى إلهام الضيوف من جميع الأعمار والقدرات لاعتماد أسلوب حياة أكثر نشاطاً، عبر باقة من الأنشطة الرياضية التفاعلية الممتعة، وتشجيع العائلات والأصدقاء ومحبي اللياقة على ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً، دعماً لرؤية دبي الهادفة إلى أن تصبح المدينة الأكثر نشاطاً في العالم.

ويمكن للضيوف المشاركة في تحدي المشي مع أوزكا عبر التسجيل في تطبيق القرية العالمية، وإتمام 3000 خطوة داخل الوجهة خلال 30 دقيقة للفوز بجائزة. وسيحصل كل مشارك يكمل التحدي بنجاح، على تذكرة دخول مجانية إلى «نيون جالاكسي إكس - إكس تشالنج زون».

كما يمكن للصغار الانضمام إلى ورشة غلوبال شو أكاديمي، وهي ورشة رقص مدتها 30 دقيقة تقام مرتين يومياً من الخميس إلى الأحد بين الساعة الخامسة والتاسعة مساء في مسرح الصغار، تحت إشراف فريق إدارة الترفيه في القرية العالمية.

