برنامج حافل لـ «دليل ميشلان» للمأكولات في أبوظبي

تُقدّم النسخة الثالثة من مهرجان «دليل ميشلان» للمأكولات في أبوظبي، بالتعاون مع «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، برنامجاً متنوعاً بالجلسات التفاعلية التي تمنح الضيوف فرصة فريدة لاكتشاف فنون الطهي على يد طهاة معتمدين في «دليل ميشلان»، خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال.

ويهدف برنامج هذا العام إلى إثراء التجربة من خلال الجمع بين التعليم العملي في مجال الطهي والتفاعل المباشر مع نخبة من الطهاة الحائزين جوائز عالمية.