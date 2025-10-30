«مدارس الحياة» تُطل بأجندة حافلة

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي أن مشروعها «مدارس الحياة» سيحفل بأجندة غنية بالجلسات وورش العمل لجميع أفراد المجتمع، خلال نوفمبر المقبل.

ويتضمن برنامج المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، 26 ورشة عمل تفاعلية تتيح لرواد مكتبات دبي العامة، على مدار شهر كامل فرصة استكشاف أساليب تعزيز الصحة النفسية، وتبنّي العادات الغذائية السليمة، والتعرّف إلى طرق التحكم في التنفس، وضبط الطبقات الصوتية ونطق الحروف والمفردات، إلى جانب مجموعة من الأنشطة التي ستُقدّم عبر مسارات «مدارس الحياة» وأنديتها المبتكرة، وهي الخط واللغات، والتنمية الأسرية، والصحة والتغذية، إضافة إلى نادي الموسيقى والفنون الأدائية الذي أطلقته «دبي للثقافة»، بهدف تطوير مهارات زوار المكتبات، وإكسابهم خبرات جديدة تُسهم في تعزيز قدراتهم وتُمكّنهم من صقل مواهبهم في مجالات الموسيقى، بما يعزز دور مكتبات دبي العامة كمراكز مجتمعية تنبض بالفن والمعرفة والإبداع.