شراكة بين «الإعلام الإبداعي» و«سيناريو» لدعم صناعة المحتوى

أبرمت هيئة الإعلام الإبداعي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «سيناريو للإنتاج» التي أسسها الممثل عابد فهد. ويأتي هذا التعاون بهدف دعم صناعة المحتوى العربي، وتعزيز تنوع المشهد الإبداعي في أبوظبي.

وبموجب اتفاقية الشراكة الممتدة لثلاث سنوات، ستقوم شركة «سيناريو للإنتاج» بإنتاج عمل فني ضخم واحد على الأقل سنوياً في أبوظبي، على أن يكون 50% من فريق عمل هذه الإنتاجات من الكفاءات والمواهب المسجلة تحت مظلة الهيئة، ما يمكّنها من الاستفادة من جودة البنية التحتية، ومهارة شبكة المواهب الإبداعية في الإمارة، إضافة إلى الإسهام في دفع جهود الاستثمار في مجال الصناعات الإبداعية لدعم الاقتصاد المحلي.

وقال المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة، محمد ضبيع: «لاشك في أن التعاون مع النجم عابد فهد يتماشى مع رؤيتنا الطموحة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لإنتاج المحتوى العربي، ومنصة مبتكرة تجمع رواد الإبداع مع المواهب الواعدة».

وقال مدير إدارة تطوير الأعمال في هيئة الإعلام الإبداعي، خالد خوري: «سعداء بهذه الشراكة التي يمتد تأثيرها من إنتاج أعمال سينمائية وتلفزيونية عربية، إلى نقل الخبرات وتطوير مهارات جيل من المبدعين العرب، وذلك نظراً إلى مكانة النجم عابد فهد وقيمته ومسيرته الفنية».

وقال عابد فهد: «يسعدنا التعاون مع هيئة الإعلام الإبداعي التي ستؤمن لنا كل الخدمات اللوجستية في أبوظبي، ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المحتوى العربي على الساحة الإقليمية والعالمية».