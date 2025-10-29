اليونان تطل في معرض الشارقة للكتاب بـ «شجرة زيتون» و600 عنوان

يحتفي معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام باليونان ضيف شرف دورته الـ44، التي تقام في الفترة الخامس إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، ويستضيف واحدة من أعرق الثقافات الفنية والأدبية على مستوى العالم، موفراً للزوار تجربة ثقافية متنوعة في برنامج متكامل يشمل الأدب والمسرح والموسيقى وفنون الطهي، تكريماً لمساهمة اليونان في إثراء الحضارة العالمية.

وتشارك اليونان في المعرض بجناح وطني خاص على مساحة 200 متر مربع، يستلهم جماليات فن العمارة الإغريقية الكلاسيكية، ويستضيف 58 ناشراً ومؤسسة ثقافية يونانية، يحضر منهم 28 شخصياً، ويعرض 600 عنوان باللغة اليونانية ولغات عالمية مترجمة عنها. ويتضمن الجناح منحوتة لشجرة الزيتون، التي ترمز إلى المرونة والسلام والحكمة، ومساحة لاستضافة القراء والكتّاب والمفكرين.

ويتضمن برنامج ضيف الشرف معرضاً بعنوان «الأدب اليوناني: الرحلة الطويلة»، الذي يستعرض تطور اللغة اليونانية وآدابها من عصور ما قبل الميلاد إلى يومنا الحاضر.

ويشهد برنامج اليونان ضيف شرف المعرض مشاركة أكثر من 70 شخصية يونانية من أبرز الأدباء والشعراء والمترجمين والرسامين والأكاديميين.

وتضم قائمة المشاركين 10 أدباء وشعراء وكتاب مسرح، من بينهم أنطونيوس سكياثاس، يوجينيا داغلاس، يوربيديس غارانتوديس، كوستانتينوس كاتسولاريس، بيرسا كوموتسي، باناغيوتيس مينديس، داناي سيوزو، وأنستاسيا فينيتولي، ويقدمون مجموعة من الأمسيات الشعرية والجلسات الحوارية التي تستكشف المشهد الأدبي المعاصر في اليونان، وأهمية الترجمة بين العربية واليونانية، واستمرار التأثير العالمي للتراث الأدبي والفلسفي اليوناني.

كما أعدّت اليونان سلسلة من الترجمات للأعمال اليونانية إلى اللغة العربية. ويحظى زوار معرض الشارقة للكتاب 2025 بفرصة الاستمتاع بالفنون الأدائية اليونانية من خلال عرض مسرحي متجول، تنظمه الدكتورة أناستاسيا جورغاكي.

ويستكمل هذا العرض بأداء موسيقي مسرحي مستوحى من الشعر اليوناني، يقدمه نيكولاوس بلاتانوس وكيرياكي فلاخوياني، خلال اليوم الافتتاحي، إذ سيشاهد جمهور المعرض عملاً مسرحياً قوياً يستلهم قصائد الشاعر يانيس ريتسوس، أحد أبرز الشعراء اليونانيين في القرن الـ20، والملقب بـ«شاعر النوافذ المفتوحة على ملاحم الإغريق»، ما يثري الجانب الثقافي للبرنامج.

ويتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل التفاعلية، منها «ورشة الحياة والكتابة»، وتقدمها إيميليا بانتونا وماتا غافروغلو، لتعريف الناشئة بإبداع ورمزية التراث اليوناني، وتجمع خلالها بين «قرص فايستوس» والخيال المعاصر. كما يشتمل البرنامج على جلسات مشتركة بين كتّاب وناشرين ومترجمين يونانيين وإماراتيين، ما يوسع نطاق الحوار الثقافي، ويفتح للزوار نافذة إلى العالم اليوناني.

«مؤتمر الناشرين»

تمتد مشاركة اليونان في «الشارقة للكتاب» إلى ما هو أبعد من مجرد الاحتفاء الثقافي، إذ تشمل التفاعل المهني، والمشاركة في الدورة الـ15 من «مؤتمر الناشرين» الذي يقام قبيل انطلاقة المعرض، ويجمع بين الناشرين اليونانيين ونظرائهم من أكثر من 70 دولة في جلسات وحوارات تشكل مستقبل صناعة النشر العالمية. كما تشارك اليونان في «مؤتمر المكتبات»، الذي يركز على الابتكار في علوم المكتبات، وتعزيز ثقافة القراءة.