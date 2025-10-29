صندوق الوطن يطلق «تاريخنا في بيوتنا»

أطلق صندوق الوطن، أول من أمس، مبادرة «تاريخنا في بيوتنا» في مجلس «نبض الفلاح» بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 80 من أبناء وبنات الإمارات من الأسر وكبار المواطنين.

وركزت المبادرة على تعزيز الوعي بالتاريخ الوطني وترسيخ الاعتزاز به باعتباره أحد المكونات الجوهرية للهوية الوطنية الإماراتية.

وقال مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، إن «تاريخنا في بيوتنا» تركّز على الفترة ما بين 1900 و1971، أي ما قبل الاتحاد، وتقدّم سرداً قصصياً في أجواء مجلس تفاعلي يجمع أفراد الأسرة حول محطات التاريخ الإماراتي وملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية آنذاك.