هالة بدري: جائزة المؤسسة الأكثر ابتكاراً إضافة نوعية لـ «دبي للثقافة»

فازت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بجائزة «المؤسسة الأكثر ابتكاراً في مجال المعرفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025» التي تمنحها جائزة «مايكي» العالمية تقديراً للمؤسسات الرائدة في تحويل المعرفة إلى ابتكار وقيمة مستدامة.

ويأتي الفوز تتويجاً لتميّز «دبي للثقافة» في مجالي المعرفة والابتكار، بعد نجاحها في اجتياز عمليات التقييم الشاملة التي أجراها خبراء الجائزة، وتوثيق أفضل الممارسات المطبقة ضمن منظومتها المؤسسية، ويعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة بترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار.

وأكّدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، أن حصول الهيئة على الجائزة، يعكس تميّزها والتزامها بتبني الابتكار ركيزةً أساسيةً في استراتيجيتها، ويبرز جهودها في تطوير كفاءة الأداء والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والخدمات، وقالت: «تُعدّ الجائزة إضافة نوعية إلى سجل (دبي للثقافة)، حيث تسهم في إبراز قدراتها على تطوير حلول وخدمات نوعية تُرسّخ ثقافة التطوير في إداراتها وقطاعاتها المختلفة، كما تدعم المنظومة الثقافية والإبداعية في دبي، لضمان حيويتها واستدامتها، وتهيئة مناخات ملائمة قادرة على تمكين المبدعين في مختلف المجالات، ما يُعزّز تنافسية الهيئة وريادتها على الساحة المحلية»، مشيرة إلى أن «دبي للثقافة» تسعى عبر برامجها ومشاريعها إلى تعزيز مفهوم الابتكار في القطاع الثقافي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب. وتُعدّ جائزة «مايكي» من أبرز الجوائز العالمية في مجال إدارة المعرفة والابتكار، وتشهد منافسة واسعة بين مؤسسات رائدة حول العالم.