«شاعر المليون»: إعلان قائمة الـ 48 المتأهلين اليوم

تعلن هيئة أبوظبي للتراث، اليوم، خلال حفل على مسرح شاطئ الراحة، قائمة الـ48 شاعراً الذين تأهلوا للمنافسة في الموسم الـ12 من برنامج «شاعر المليون»، الذي تنتجه الهيئة تحت شعار «قصيدنا واحد»، والذي يعد الحدث الأبرز في عالم الشعر النبطي على مستوى الوطن العربي. ويمثل الحفل الانطلاقة الرسمية لموسم جديد من البرنامج الذي رسّخ مكانته بوصفه أكبر منصة للاحتفاء بالشعر النبطي، وإبراز مواهب الشعراء من الدول العربية ومن خارجها.

وشهدت المرحلة الأولى من الموسم الـ12 إقبالاً واسعاً، إذ استقبلت لجنة التحكيم أكثر من 1200 قصيدة قدمها شعراء من 25 دولة، خضعت جميعها لفرز وتقييم دقيق.