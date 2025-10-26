عبدالله الشرهان: ترجمة «فيل على إصبعي» إلى الألمانية لحظة فخر

في خطوة تعكس الحضور المتنامي للأدب الإماراتي على الساحة الثقافية العالمية، شهد معرض فرانكفورت للكتاب 2025 الذي اختتم أخيراً، إطلاق الترجمة الألمانية لكتابيّ «فيل على إصبعي» و«حكاية من لونين» من إصدارات دار «أجيال» للنشر التي عقدت اتفاقية لترجمة الكتاب الأول أيضاً إلى اللغتين الأوزبكية والروسية، إلى جانب اتفاق لتقديم النسخة العربية الأحدث من سلسلة «السنافر» العالمية.

وتعكس هذه الإنجازات نجاح جهود جمعية الناشرين الإماراتيين في تمكين صنّاع الكتاب المحليين من بناء شراكات عالمية فاعلة، تعزّز من حضور الكتاب الإماراتي في كبرى المنصات الثقافية الدولية.

وأطلقت دار ألمانية ترجمة «فيل على إصبعي» و«حكاية من لونين» من إصدارات «أجيال» الإماراتية، التي لعبت دوراً محورياً في تقديم الكتابين للأسواق العالمية، ليؤكد هذا الإنجاز مكانة الأدب الإماراتي في المشهد الثقافي، وقدرته على تناول قضايا إنسانية بعمق فني يناسب مختلف الثقافات. كما عقدت «أجيال» اتفاقية مع دار «آسيان بوك هاوس»، لترجمة «فيل على إصبعي» إلى الأوزبكية والروسية.

ويحمل الكتابان رسالة إنسانية عن قيمة التنوّع والتكامل، تؤكد أن الاختلاف مصدر قوة وجمال، وهما من تأليف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين ومؤسِّس دار أجيال للنشر، الدكتور عبدالله الشرهان، الحائز جوائز عدة.

وأصبح الكتابان متاحين عبر منصات عالمية، مثل أمازون، وسيكونان متوافرين عبر منصات ألمانية لفتح المجال أمام القراء الألمان والأوروبيين، للتعرّف إلى الأدب الإماراتي الموجّه للأطفال.

وقال الدكتور عبدالله الشرهان: «أؤمن بأن الأدب قادر على بناء جسور إنسانية تتجاوز اللغة والجغرافيا. وكتابا (فيل على إصبعي) و(حكاية من لونين) يرمزان إلى تجربة شخصية وإنسانية تحمل رسالة أمل وتقبّل تعبر حدود المكان».

وأضاف «رؤية القصة تُترجم إلى الألمانية وتُقدَّم في معرض فرانكفورت للكتاب، تمثل لحظة فخر لي، وحافزاً لكل كاتب إماراتي يسعى إلى أن يوصل صوته إلى العالم. كما تُشكل فرصة ترجمة الكتاب إلى اللغات الأوزبكية والروسية والألمانية خطوة بناءة أخرى في مسيرة الدار نحو العالمية».