أمسيات شعرية بـ 8 لغات في «الشارقة الدولي للكتاب 2025»

يقدم البرنامج الثقافي خلال فعاليات الدورة الـ44 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» في «مقهى الشعر» أمسيات شعرية بثماني لغات مختلفة تشمل: العربية، اليونانية، الإنجليزية، الأردية، البنجابية، المالايالامية، الروسية، التاغالوغية، مستهدفاً إثراء تجربة الزوار من كل الجنسيات والثقافات، وتلبية تطلعاتهم للاستماع إلى قصائد بلغتهم الأم، وتعزيز الحوار المعرفي والأدبي والثقافي.

وتستضيف الأمسيات نخبة من الشعراء العرب، من بينهم الشاعر سعيد آل مانع، من المملكة العربية السعودية، إلى جانب الشاعر القطري حمد البريدي، ومن اليونان ضيف شرف الدورة الـ44 من المعرض، تطل الشاعرة والمترجمة والناشرة اليونانية داناي سيوزيو، التي تُرجمت أعمالها إلى أكثر من 15 لغة، وباللغة الإنجليزية تقدم الكندية سارة علي شِعرها الذي يعكس حبّها للإنسانية، ومن رواد الشعر باللغة الأردية يشارك الدكتور زبير فاروق، أول شاعر إماراتي يكتب باللغة الأردية، حيث نشر أكثر من 40 ديواناً من الشعر والغزل الأردي، ومن باكستان ينضم إلى «مقهى الشعر» عطاء الحق قاسمي، كاتب صحافي ومسرحي وشاعر تُرجمت أعماله إلى 4 لغات، إلى جانب مواطنه الدكتور إنعام الحق جاويد الحائز جوائز وطنية ودولية عدة، ومن بينها جائزة «فخر الأداء».

ويحل على «مقهى الشعر» الشاعر الهندي سيد إعجاز الدين شاه، إضافة إلى الدكتور طاهر شهير من باكستان، وينضم إلى نجوم الشعر الأردي الممثل والكوميدي والكاتب الهندي رحمان خان، إلى جانب الشاعر الأميركي خالد عرفان.

وبجماليات اللغة البنجابية، يرحب المقهى الثقافي بالشاعر الباكستاني سيد سليمان جيلاني الذي يعد واحداً من أبرز الرموز الأدبية المؤثّرة في المشهد الثقافي الباكستاني، وتضيء الأمسيات الشعرية على اللغة الأوردية مع الشاعر سورندر شارما، وباللغة المالايالامية يطل الشاعر والناقد الهندي ك. ساتشيداناندان، الذي أُدرج اسمه ضمن قائمة المرشحين لجائزة نوبل عام 2011.

ومن رواد الشعر الروسي يشارك الشاعر والروائي مكسيم زامشيف، رئيس تحرير صحيفة «ليتراتورنايا غازيتا»، أقدم صحيفة أدبية روسية، إضافة إلى مواطنه ميخايل ليفانتوفسكي، ويسلط «مقهى الشعر» في أمسياته الشعرية الضوء على بنية الأشعار التاغالوغية، ورباعيات «التاناغا» وغيرها من التقاليد الشعرية مع الشاعرة والروائية وكاتبة المسرح الفلبينية لونا سيكات كليتو.