«صندوق القراءة 10».. 66 جلسة وأمسيات تحتفي بجماليات الأدب العربي

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن تفاصيل الموسم العاشر من «صندوق القراءة»، الذي تنظمه بالتعاون مع مردف سيتي سنتر خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري حتى 5 نوفمبر المقبل، بهدف الإسهام في نشر الوعي بأهمية القراءة وتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها، وهو ما يتماشى مع التزامات الهيئة الرامية إلى جعل الثقافة في متناول الجميع، وبناء أجيالٍ مثقفة قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة متطلبات المستقبل.

وستشهد المبادرة التي تندرج تحت مظلة استراتيجية جودة الحياة في دبي، تنظيم أكثر من 66 جلسة نقاشية وحوارية وقرائية ملهمة، إضافة إلى أمسيات شعرية وورش عمل تفاعلية، ستتيح للزوار فرصة استكشاف جماليات الأدب وروائع الشعر، وتبادل الآراء والأفكار مع نخبة من الكتاب والمثقفين والشعراء الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، ومن أبرزها جلسة «الذكاء الاصطناعي في خدمة الناشر الإماراتي»، التي تنظم بالتعاون مع اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات، ويديرها محسن سليمان، بمشاركة الكاتب والناشر عبيد بوملحة، مؤسس «دار بوملحة للنشر والتوزيع»، وسعيد محمد راشد، المدير التنفيذي في «دار البيان العربي للنشر والتوزيع»، للحديث حول أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في إعادة تشكيل مشهد النشر وصناعة المحتوى، وتحسين كفاءة النشر، وتسريع دورة الإنتاج.

وسيشارك رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز المسلّم، في ندوة «عوالم الكائنات الخرافية في الإمارات»، التي تقدمها علياء المنصوري، بينما تستعرض جلسة «النصوص المسرحية: واقع وتحديات»، التي ستعقد بمشاركة الدكتور حبيب غلوم، والفنان مرعي الحليان، والدكتورة باسمة يونس، أبرز التحديات التي تواجه الكتاب والمسرحيين، وتأثير المعايير الثقافية والاجتماعية في النصوص المسرحية.

وتستضيف جلسة «عوالم الترجمة» كلّاً من الناشرة والمترجمة فاطمة الخطيب، مؤسسة منشورات سدرة، والكاتبة والمترجمة نورة الخوري، والمترجمة فريدة جابر دورقي للحديث حول دور الترجمة في بناء جسور التواصل بين الثقافات بإدارة الكاتبة والمترجمة صباح ديبي. بينما ستتحدث كلٌّ من الشاعرة نجاة الظاهري والشاعر مصعب بيروتية في أمسية «تجارب أمير الشعراء» التي ستديرها الشاعرة شيخة المطيري، عن تجاربهم الشخصية في الشعر والإبداع، وأبرز التحديات واللحظات الملهمة التي عاشوها خلال مشاركتهم في «أمير الشعراء».

وسيتناول الناقد شعبان بدير، المحاضر في قسم اللغة العربية بكلية العلوم الإنسانية - جامعة الإمارات، في جلسة «فن السينما وأثره في الرواية المعاصرة - أدب نجيب محفوظ أنموذجاً» علاقة الأدب بالفنون الأخرى. وسيتولى الكاتب جمال الشحي إدارة ندوة «جائزة المقال الإماراتي» التي سيشارك فيها أعضاء لجنة أمناء الجائزة، وهم الكاتب علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، والكاتبة ميرة الجناحي، للحديث عن كتابة المقال وأثره في تنمية الفكر والإبداع، كما تركز الجلسة على أهمية الجائزة في إثراء المشهد الإماراتي. وستُناقش الكاتبة لطيفة الحاج، والباحثة الدكتورة فاطمة البريكي، في جلسة «بناء الشخصيات في الرواية»، فنَّ بناء الشخصيات وإبراز أبعادها الإنسانية والنفسية والفكرية.

وسيشهد الحدث مناقشة وتوقيع كتاب «الرحلة في المنام» للكاتب والباحث علي العبدان، وذلك خلال جلسة يديرها غيث الحوسني، ويتحدث فيها الكاتب عن تفسير الرؤى وربطها بالحياة الواقعية. وسيكون الجمهور على موعدٍ مع الكاتب إبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، لمناقشة كتابه «محمد خليفة بن حاضر المهيري شاعر الحرية والحياة». وسيتضمن برنامج «صندوق القراءة» تنظيم سلسلة من الأمسيات الشعرية، ومن بينها أمسية «في حضرة الشعر»، التي ستديرها أمل الحارثي، وتستضيف كُلّاً من الشاعر أحمد العسم، والشاعرة فاطمة المعمري، والشاعرة أمل السهلاوي، وسيشارك كل من الشاعر عبدالرحمن الحميري والشاعرة فاطمة بدر في أمسية «حديث الشعراء»، التي سيقدمها عامر الشبلي، بينما ستجمع أمسية «بين الشعر والرواية» بين عمار حسن وإسراء الريس.

وأعدت «دبي للثقافة» لزوار«صندوق القراءة» للعائلات والأطفال، برنامجاً غنياً بالجلسات القرائية وورش العمل التفاعلية، ومن بينها جلسة «ضوء وظل»التي ستشرف عليها الكاتبة نادية النجار، وورشة «فن تشكيل الصلصال لأصحاب الهمم» من تقديم أسماء المالكي بمشاركة أعضاء نادي دبي لأصحاب الهمم، وورشة «أبي وصندوق السعادة»، بإدارة الكاتبة الدكتورة ريم القرق. كما سيقدم الفنان مجدي كفراوي ورشة «رسم الغلاف الإبداعي» التي ستتيح للعائلات تعلم أساليب تصميم أغلفة الكتب باستخدام تقنيات الرسم.

ويشمل البرنامج تنظيم ورشة «أبطال الحماية: العب، تعلّم، وأنقذ الموقف»، بالتعاون مع الدفاع المدني في دبي، بينما ستقدم جمارك دبي ورشة توعوية بعنوان «جمارك دبي حماية وأمان»، وسينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورشة «الذكاء الاصطناعي في حفظ التراث الوطني»، ويشارك مركز دبي للتوحد في جلسة بعنوان «التوحد وفن التعامل مع السلوك».

سيكون رواد «صندوق القراءة» على موعدٍ مع مجموعة من حفلات توقيع الكتب والإصدارات الأدبية الجديدة الموجهة للأطفال والكبار.

• يهدف الحدث إلى نشر الوعي بأهمية القراءة وتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها، وجعل الثقافة في متناول الجميع.