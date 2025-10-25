أبوظبي تواصل البحث عن «كنوز المدينة»

وجهت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الدعوة إلى الجمهور لترشيح وتسمية المؤسسات والمنشآت العريقة والمفضلة، للمشاركة في النسخة الخامسة من مبادرة «كنوز المدينة» التي تهدف إلى تكريم الأعمال التجارية والمؤسسات والمنشآت التي تواصل الإسهام في خدمة الإمارة باعتبارها «كنوزاً وجواهر محلية».

وسيتم فتح باب استقبال ترشيحات الجمهور حتى 30 نوفمبر، لاختيار المؤهلين لحمل لقب «كنوز المدينة»، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: المقاهي، المطاعم، المخابز، محال بيع الحلويات، متاجر بيع الأقمشة، الخياطين، العطور، صائغي المجوهرات، الصيدليات، استوديوهات التصوير الفوتوغرافي، التي تعمل في إمارة أبوظبي منذ 20 عاماً أو أكثر. ومع انتهاء عمليات التقييم والاختيار التي تستمر ستة أشهر، سيتم تكريم المؤسسات الـ15 التي وقع عليها الاختيار في حفل تكريم «كنوز المدينة» السنوي، تقديراً لمساهمتها الطويلة المتفانية في تعزيز النسيج المجتمعي والثقافي الراسخ للإمارة وتشكيل هويتها الفريدة.

وتحتفي هذه المبادرة السنوية والتي تُقام للعام الخامس على التوالي بالمؤسسات والأعمال التجارية المحلية العريقة التي تقدم خدماتها منذ عقود من الزمان، وأسهمت في تشكيل ملامح أبوظبي لتصبح الإمارة العصرية المتنوعة التي هي عليه اليوم، الأمر الذي أسهم في تعزيز الشعور بالانتماء المجتمعي والتواصل وبناء الروابط بين المواطنين والمقيمين داخل الإمارة، كما قامت هذه المؤسسات والأعمال التجارية بالمساهمة في صياغة النسيج الاجتماعي والثقافي للإمارة، وفي دعم اقتصادها وتعزيز نموّه.

وتعزز المبادرة حفظ وحماية تنوع التراث الثقافي المتعدد للإمارة، مع تسليط الضوء على المؤسسات اليومية العاملة التي أصبحت رموزاً راسخة في هوية أبوظبي ونموها وازدهارها. وتقديراً لإسهاماتها الممتدة على مدى العقدين الماضيين، تُكرّم أبوظبي هذه المؤسسات بوصفها «جواهر محلية» ثمينة تواصل دورها في خدمة أجيال الحاضر والمستقبل من أبناء الإمارة وسكانها.

تتضمن المبادرة حصول المنشآت المكرّمة على مجموعة من المزايا والدعم، والتي تشمل الترويج لعلاماتها التجارية، وإبراز مساهماتها وإنجازاتها بين المقيمين والسياح.

• تُكرّم أبوظبي المؤسسات بوصفها «جواهر محلية» ثمينة تواصل دورها في خدمة أجيال الحاضر والمستقبل من أبناء الإمارة وسكانها.