«التعلم الإلكتروني».. منصة مبتكرة لتنمية المهارات الإبداعية

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي إطلاق الموسم السادس من مبادرة «التعلم الإلكتروني» التي تُنظمها، بالتعاون مع «لينكدإن»، أكبر شبكة مهنية في العالم، بهدف إعداد كفاءات المستقبل، ومنح المهنيين وأصحاب المواهب الإبداعية فرصة الاستفادة من خدمة التعلم الإلكتروني المجانية، لتطوير مهاراتهم وإثراء معارفهم في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجاباً على الصناعات الثقافية والإبداعية. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للاستثمار في أصحاب الطاقات الخلاقة، والارتقاء بقطاع الثقافة والفنون، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وتُعدّ مبادرة «التعلم الإلكتروني» منصة مبتكرة تُسهم في تقديم أكثر من 24 ألف دورة تعليمية وورشة عمل متخصصة تُغطي مختلف المجالات الإدارية والإبداعية، وقد صُممت وفق أعلى المعايير المهنية لتلبية متطلبات أصحاب المواهب الطامحين إلى تطوير إمكاناتهم، وصقل خبراتهم العملية في قطاع ريادة الأعمال. ودعت «دبي للثقافة» أعضاء المجتمع الإبداعي ورواد الأعمال والمهتمين إلى التسجيل في المبادرة، والاستفادة من مجموعة الدورات التي تُعقد بإشراف نخبة من الخبراء والمختصين الدوليين في جميع المجالات والتخصصات الإبداعية والإدارية وغيرها، ما يُسهم في فتح الآفاق أمام المهنيين والمبدعين، ويمكنهم من إطلاق العنان لأفكارهم ومشاريعهم المتنوعة، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار في قطاع الثقافة والفنون.

وكانت مبادرة «التعلم الإلكتروني» حققت خلال مواسمها الماضية نجاحاً لافتاً، حيث شهدت الدورات المتخصصة في مجالات ريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وبناء العلامة الشخصية إقبالاً واسعاً من قبل المشاركين، ما يعكس أهمية المبادرة ودورها في تهيئة بيئة حاضنة لأصحاب المواهب الناشئة، تُسهم في تحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، وتُمكّنهم من بناء شبكة علاقات قوية تُعزّز حضورهم وتدعم نجاحهم على الساحة العالمية.

