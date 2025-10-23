إنعام كجه جي في ضيافة «العويس الثقافية»

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عن تنظيمها، 12 نوفمبر المقبل، جلسة عنوانها «حياة في الكتابة» تطل من خلالها الروائية العراقية إنعام كجه جي على جمهور معرض الشارقة للكتاب.

وتأتي الجلسة ضمن برنامج احتفالي أعدته مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية للاحتفال بتوزيع جائزة العويس الثقافية الدورة الـ19 والتي فاز فيها كل من الشاعر العراقي حميد سعيد (الشعر)، والروائية العراقية إنعام كجه جي (القصة والرواية والمسرحية)، والناقد المغربي الدكتور حميد لحمداني (الدراسات الأدبية والنقدية)، والمؤرخ التونسي الدكتور عبدالجليل التميمي (الدراسات الإنسانية والمستقبلية).