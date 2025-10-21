معرض الشارقة للكتاب يُحفز على الإبداع بـ «ورش حصرية»

أعلن معرض الشارقة الدولي للكتاب عن إطلاق سلسلة من ورش العمل مسبقة الحجز خلال فعاليات دورته الـ44 التي تنظم في الفترة من الخامس إلى 16 نوفمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة. وتستهدف الورش توسيع آفاق الملكات الإبداعية للجمهور من جميع الأعمار والجنسيات، وتثقيفهم وتعزيز تطوّرهم المهني.

ويوفر المعرض للمشاركين تجربة متكاملة يتعلمون فيها من أفضل الخبراء والمختصين في مجالات الترجمة والكتابة الإبداعية والتأليف السينمائي والتلفزيوني وصناعة النشر، وغيرها من المهارات والفنون الإبداعية والمعرفية.

ولعشاق اللغة والترجمة الأدبية تقدّم المترجمة البروفيسورة ليزا ديلمان، الحائزة جوائز عالمية عدة ورشة بعنوان «ما الذي يفعله المترجمون فعلاً». وتدير الروائية الفيتنامية الدكتورة نغوين فان كوي ماي، الحائزة جوائز دولية، ورشة «الكتابة الإبداعية» وتساعد من خلالها الكتّاب على الاستفادة من تجاربهم الشخصية وجذورهم الثقافية كمصدر للإلهام من خلال تمارين موجهة وملاحظات بناءة لتمكينهم من اكتشاف وتطوير قصص أصيلة.

وتوفّر الورش للكتّاب وخبراء النشر الطموحين فرصة فريدة للتعلّم من الناشرة سنغيتا ميهتا، في ورشة «من المسودة النهائية إلى الكتاب الكامل: دور المحرر في عملية نشر الكتب».

وللطامحين إلى النجاح في كتابة المسلسلات التلفزيونية يقدّم ماثيو ويتن كاتب سيناريو مسلسل «الكاذبات الصغيرات الجميلات» ورشة مكثفة بعنوان «خمس خطوات ونصف للنجاح في الكتابة التجريبية».

وتحفز سلسلة من الورش الفنية والإبداعية المشاركين على استكشاف أشكال مختلفة من التعبير؛ إذ تقدم ورشة «فن الخيوط الجميلة» مزيجاً من الهندسة والتصميم، في حين تصحب ورشة «صندوق الموسيقى» المشاركين في رحلة لصناعة تذكار موسيقي مخصص. أمّا عشاق الكتب المصورة فيتعرفون إلى كيفية تحويل سرديات شخصياتهم المفضلة إلى تطريز يدوي فريد في ورشة «قصص مطرزة».

