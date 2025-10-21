«ومضات من فكر».. هدية مكتبة محمد بن راشد لزوار جناحها في «فرانكفورت»

كشفت مكتبة محمد بن راشد أن جناحها في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025، نجح في اجتذاب أكثر من 1000 زائر تعرّفوا إلى خدماتها وبرامجها المتنوعة.

وبنجاح وتفاعل لافت، اختتمت المكتبة مشاركتها الأولى في المعرض الذي يُعدّ أكبر حدث عالمي في مجال النشر، إذ استعرضت المكتبة أبرز مبادراتها المعرفية، بما في ذلك مبادرة «عالم يقرأ»، وخدماتها الرقمية وأنشطتها الثقافية المتنوعة.

كما قدّمت لزوار جناحها نسخاً من كتاب «ومضات من فكر» باللغة الإنجليزية، الذي ألّفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إضافة إلى مجموعة من قصص الأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، كما أُهديت المكتبة العديد من الموارد المعرفية بمختلف اللغات.

وشهد الجناح استقبال عدد من كبار الشخصيات والمؤسسات الثقافية الوطنية والعالمية، من بينها مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومركز «تريندز» للبحوث والاستشارات.

وعقد فريق المكتبة سلسلة من اجتماعات حقوق الترجمة والنشر مع عدد من المؤسسات العالمية، من بينها مطبعة جامعة أكسفورد، ومجموعة هاجيتي لكتب الناشئة، ومطبعة الجامعة الفرنسية «هيومنسيس»، ودور النشر اليابانية كادوكاوا وشودينشا وكودانشا، إضافة إلى مركز الحقوق الأجنبية في اليابان، وجمعية الترجمة السعودية التابعة لوزارة الثقافة، وتناولت الاجتماعات بحث حقوق ترجمة إصدارات المكتبة للعام المقبل.

كما التقى الفريق نحو 100 دار نشر من مختلف أنحاء العالم، شملت دوراً من الفلبين والصين وسنغافورة وأوكرانيا، وكولومبيا وألمانيا وإيطاليا، وقبرص وكوريا وإسبانيا، إلى جانب عدد من مزودي قواعد البيانات والكتب الصوتية ومنصات الحلول الرقمية، إذ جرى بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز المحتوى المعرفي للمكتبة، ويُوسّع شبكة شراكاتها الدولية.

وأبدى الزوار اهتماماً بالتعرّف إلى أبرز برامج ومبادرات المكتبة وخدماتها المتنوعة، وفي مقدمتها جائزة محمد بن راشد للغة العربية الهادفة إلى دعم اللغة العربية ونشرها عالمياً، إذ حظيت باهتمام أكثر من 100 زائر، من بينهم مؤسسات عالمية ومراكز ثقافية وأفراد، إلى جانب اهتمامهم بفعاليات قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر المرتقبة بين 30 أكتوبر الجاري والأول من نوفمبر المقبل، والتي ستجمع نخبة من الخبراء والمتحدثين من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل صناعة النشر، واستعراض أحدث الاتجاهات في هذا القطاع.

عاصمة للثقافة

جاءت مشاركة مكتبة محمد بن راشد في معرض فرانكفورت للكتاب لتعزيز حضورها الدولي، وبناء شراكات استراتيجية مع أبرز المؤسسات الثقافية حول العالم، وتسليط الضوء على مبادراتها المعرفية والثقافية الرائدة. وتؤكد المكتبة من خلالها حرصها على ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للثقافة والمعرفة، ودعم الحراك الثقافي والمعرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

• 1000 زائر تعرّفوا إلى خدمات المكتبة وبرامجها المتنوعة.