«جمعة الماجد» بين حماة «وجوه الذاكرة».. في ندوة دولية بأرمينيا

شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في الندوة الدولية «وجوه الذاكرة: أحدث التقنيات لحفظ وترميم المخطوطات والتراث المطبوع»، التي نظمها مركز ماتنداران لحفظ المخطوطات والوثائق والسجلات في العاصمة الأرمينية يريفان، من 17 إلى 19 الجاري.

ومثّل المركز في هذه الندوة رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم، الدكتور بسام داغستاني، الذي قدّم بحثاً عنوانه «معالجة وترميم أغلفة المخطوطات الجلدية»، تناول فيه أهمية أغلفة المخطوطات في الحفاظ المادي على المخطوط، وبالتالي الحفاظ على هويته التاريخية والفنية والثقافية، وصولًا إلى حفظ ذاكرة الأمم.

كما استعرض في بحثه أبرز الأساليب العلمية والعملية المتبعة في معالجة وترميم أغلفة المخطوطات، وما تحمله من فنون الزخرفة، إضافة إلى دور مركز جمعة الماجد في إحياء حرفة زخرفة جلود المخطوطات العربية والإسلامية في العالمين العربي والإسلامي.

وشهدت الندوة مشاركة باحثين ومتخصصين من أرمينيا وجورجيا وألمانيا وفرنسا، وروسيا وإيطاليا وإيران واليابان والولايات المتحدة وكازاخستان، إذ قدّموا أوراق عمل قيّمة في مجالات الحفظ والمعالجة والترميم لمختلف المواد الورقية والنسيجية.

وعلى هامش الندوة، عقد الدكتور بسام داغستاني اجتماعاً مع مدير عام مركز ماتنداران، أرا كزماليان، جرى خلاله بحث إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بين مركز جمعة الماجد، ومركز ماتنداران في مجال حفظ المخطوطات الأرمينية.