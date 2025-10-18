«دبي الدولي للكتابة» يتوسع عالمياً لتعزيز حضور الكتاب العربي

ضمن مشاركتها في فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن إطلاق ورشة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الألمانية، وذلك ضمن خطط التوسع العالمي لـ«برنامج دبي الدولي للكتابة» التابع لها، وتهدف الورشة إلى تعزيز حضور الكتاب العربي في الفضاء المعرفي الألماني ومد جسور التواصل بين اللغتين من خلال نقل مؤلفات عربية مختارة إلى اللغة الألمانية.

حضر جلسة إطلاق الورشة المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب والمستشرق شتيفان فايدنر الذي سيشرف على تدريب مجموعة من المترجمين الشباب الراغبين في تقوية أدواتهم في حقل الترجمة، ويعد شتيفان أحد أبرز الأسماء الناشطة في حقل الترجمة من العربية إلى الألمانية، كما حضر الجلسة نخبة من المهتمين والمتابعين.

وقال جمال بن حويرب إن هذه الورشة تأتي في وقت نحتاج فيه إلى نقل حديث للمؤلفات العربية إلى اللغة الألمانية، في ظل تزايد الاهتمام الألماني بالعالم العربي، حيث اقتصرت المعرفة الألمانية باللغة العربية على ما تم ترجمته سابقاً من كتب منتقاة في حقول التراث والأدب، أو ما تُرجم من كتب بجهد فردي لكُتاب عرب، حيث بات الاطلاع على الكتب العربية يصب في حقل واحد، ومن خلال تدريب مترجمين جدد يمكننا التوسع في حقل الترجمة إلى الألمانية وفق أسس منهجية صحيحة.

وقال شتيفان فايدنر: «سعيد بانضمامي إلى مدربي برنامج دبي الدولي للكتابة وأتطلع إلى تحقق النجاح في ميدان نقل مؤلفات عربية إلى الألمانية، حيث سيتم اختيار كتب من معارف مختلفة ليتدرب عليها المنتسبون إلى ورشة الترجمة من العربية إلى الألمانية، وسنعمل بآلية علمية من اختيار المتدربين إلى اختيار الكتب وصولاً إلى إنجاز كتب كاملة نطمح إلى أن تكون حاضرة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب العام المقبل».

ويختص «برنامج دبي الدولي للكتابة» في رعاية أصحاب المواهب الكتابية في شتى مجالات المعرفة، ورفد البرنامج الساحة العربية بأكثر من 450 وجهاً إبداعياً شاباً في حقول الكتابة المختلفة، وأغنى البرنامج المكتبة العربية بأكثر من 200 كتاب في مختلف حقول الترجمة والإبداع.

