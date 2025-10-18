«أبوظبي للغة العربية» يدعم القراءة المستدامة بمبادرة «نقرأ للأطفال»

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، في إطار حملته المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، مبادرة «نقرأ للأطفال» التي تندرج تحت نادي كلمة للقراءة، وتهدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الأطفال والناشئة، وتشجيعهم على جعل القراءة عادة يومية، ومنحهم تجربة قرائية مبتكرة، تستلهم أهداف «عام المجتمع». وتقام الفعالية في المجمع الثقافي بأبوظبي كلّ يوم سبت حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وسيكون الأطفال على موعد مع جلسات قرائية تفاعلية تقودها نخبة من المتخصصين في أدب الطفل، تجمع ما بين التعليم والترفيه، يقدّمون خلالها مختارات من القصص الصادرة باللغة العربية عن مشروعَي «كلمة» للترجمة، و«إصدارات»، إلى جانب أنشطة حيوية مصاحبة تتضمن وسائل تعليمية وتوضيحية مساندة، تثري معارف المشاركين الثقافية، وتغرس فيهم قيم العلم والإبداع.